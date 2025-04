Jarná revízia ekonomiky: Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla mierne rýchlejšie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenská ekonomika v roku 2024 rástla mierne rýchlejšie, ako naznačovali prvé zverejnené dáta začiatkom marca 2025. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 2,1 %, pôvodne to boli 2 %. Revidovaný objem HDP v roku 2024 v stálych cenách prekročil objem 104,4 miliardy eur, čo bolo o 804 miliónov eur viac ako pôvodne zverejnená hodnota. Vyplýva to z jarnej revízie HDP, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podobne revízia výraznejšie prepísala hodnotu rastu ekonomiky v roku 2023 z pôvodných 1,4 % na aktuálnych 2,2 %. Dosah revízie na vývoj ekonomiky v rokoch 2021 a 2022 bol len kozmetický. Úpravy súvisia so zapracovaním výstupov z finálnych ročných zisťovaní ukazovateľov vstupujúcich do HDP za rok 2023, ktoré spresnili dáta získavané zo štvrťročných zisťovaní. Súhrnný dosah revízie v rokoch 2021 až 2024 predstavoval zmenu od 0 do 0,8 percentuálneho bodu (p. b.). Revízia sa súčasne prejavila v hodnotách HDP za jednotlivé štvrťroky. Pôvodné hodnoty medziročného rastu či poklesu reálneho HDP (v stálych cenách) boli upravené od 0,1 p. b. do 0,9 p. b.

Úpravy v jednotlivých štvrťrokoch roka 2024 sú dôsledkom výraznejších úprav základne z roku 2023. Výkony v jednotlivých štvrťrokoch 2023 boli po revízii dynamickejšie, čo prepísalo doteraz známe hodnoty rastu HDP od 0,6 p. b. až do 0,9 p. b. Po revízii si tak HDP v roku 2023 udržal tempo rastu nad úrovňou 2,5 % od druhého až do štvrtého štvrťroka. Pôvodný rast v uvedenom období bol v rozpätí od 1,6 % do 2 %.

Hodnoty HDP v jednotlivých štvrťrokoch 2024 sa v druhom a treťom štvrťroku zvýšili a poslednom štvrťroku znížili v porovnaní s doteraz známym stavom. Ekonomika SR vlani v druhom štvrťroku rástla o 2,1 % (pôvodne o 2 %), v treťom štvrťroku o 1,4 % (pôvodne o 1,2 %), a vo štvrtom štvrťroku o 1,7 % (pôvodne o 1,8 %).

Deficit slovenských verejných financií

V minulom roku dosiahol deficit slovenských verejných financií necelých 7 miliárd eur alebo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Medziročne tak mierne vzrástol z 5,19 % HDP v roku 2023. Celkový dlh verejnej správy sa zvýšil na 59,3 % HDP. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci pravidelnej jarnej notifikácie o deficite a dlhu SR, v ktorej prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2024. „Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 7,15 miliardy eur, čo predstavovalo mierne zvýšenie oproti roku 2023, kedy hospodárila s mínusom 6,78 miliardy eur,“ priblížili štatistici.

Miestna samospráva vlani hospodárila s deficitom takmer 130 miliónov eur, čo bol horší výsledok ako v roku 2023, kedy naopak dosiahla prebytok 81,3 milióna eur. Fondy sociálneho zabezpečenia zaznamenali minulý rok hospodárenie s prebytkom 370 miliónov eur. Zlepšilo sa tak o približne 100 miliónov eur oproti roku 2023. „Dlh verejnej správy v roku 2024 dosiahol 77,65 miliardy eur, čo zodpovedalo 59,28 % HDP. Hodnota štátneho dlhu medziročne stúpla o 8,75 miliardy eur. V predchádzajúcom roku 2023 bol dlh 68,90 miliardy eur, čo predstavovalo 55,64 % z HDP,“ vyčíslili štatistici.

Úpravy údajov bez výrazného vplyvu na verejné financie

Štatistický úrad predložil Európskej komisii (EK) Správu o deficite a dlhu SR za roky 2021 až 2025 v pravidelnom termíne k 1. aprílu. V porovnaní so správou z októbra 2024 (jesenná notifikácia) boli do systému národných účtov zapracované viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu. Išlo o spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní a sociálnych príspevkov a vyplácania pomoci s cenami energií za rok 2023.

„Tieto zmeny nemali významný vplyv na deficit ani na dlh sektora verejnej správy. Boli identifikované čiastky výdavkov na energopomoc 2023 a aj súvisiacich vratiek, ktoré boli zaznamenané v súlade s akruálnym princípom, teda do obdobia, kedy boli uskutočnené predmetné výdavky,“ vysvetlil úrad. Aktuálne hodnoty podielu deficitu a dlhu sú vypočítané už z aktualizovanej hodnoty HDP na základe pravidelnej jarnej revízie. Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní európsky štatistický úrad Eurostat v utorok 22. apríla o 11:00 h.