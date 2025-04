Trumpove clá vyvolávajú obavy: Japonský export v marci vzrástol pred zavedením ciel v USA

(Zdroj: TASR/Jan Woitas/dpa, TASR/Carl Court/Pool via AP)

TOKIO - Japonský export vzrástol v marci už šiesty mesiac po sebe, keďže hrozba rozsiahlych amerických ciel prinútila japonské spoločnosti zvýšiť vývoz. Clá však vyvolávajú obavy o vyhliadky japonskej ekonomiky, ktorá je závislá na exporte. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva financií. Informuje o tom správa Reuters.

Americký prezident Donald Trump zaviedol 2. apríla clo vo výške 25 % na dovoz osobných a nákladných áut z celého sveta. A Tokiu pohrozil, že zavedie tzv. recipročné clo vo výške 24 % na všetok japonský tovar, aj keď tento krok odložil o 90 dní. Podľa údajov ministerstva financií celkový vývoz z Japonska v marci medziročne vzrástol o 3,9 % na 9,8478 bilióna jenov. To je menej ako nárast o 4,5 %, s ktorými počítali analytici, a spomalenie z 11,4 % vo februári.

Vývoz do Spojených štátov, najväčšej exportnej destinácie Japonska, sa v marci zvýšil o 3,1 %, pričom export elektronických súčiastok vzrástol o 35,8 %, liekov o 29,7 % a automobilov o 4,1 %. Dovoz do Japonska v marci ožil a stúpol medziročne o 2 % na 9,3038 bilióna JPY po poklese o 0,7 % vo februári. Ale zaostal za odhadom trhu, ktorý predpokladal jeho zvýšenie o 3,1 %.

Americké clá ohrozujú export áut aj domácu spotrebu

Japonsko vykázalo v marci obchodný prebytok 3,35 miliardy eur. Analytici mu predpovedali kladné saldo v priemere 485,3 miliardy JPY. Americké clá by mohli nielen spomaliť export, ale aj znížiť mzdy v exportne orientovaných spoločnostiach, čo bude mať negatívny vplyv na domácu spotrebu, upozornili analytici. Zavedenie ciel v USA otriasa japonskými priemyselnými dodávateľskými reťazcami, najmä pokiaľ ide o automobily, ktoré sú najväčším vývozným artiklom krajiny.

Japonsko minulý rok vyviezlo do Spojených štátov tovar v hodnote 21 biliónov JPY, pričom automobily sa podieľali zhruba 28 % na tomto exporte. Japonské firmy vyrábajú doma 9 miliónov áut ročne a približne 1,5 milióna z nich dodávajú do Spojených štátov. Okrem toho japonské automobilky vyvážajú do Spojených štátov aj z Mexika a Kanady viac ako 1,4 milióna áut.