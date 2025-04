Alžírsko chce vyhostiť 12 ľudí z francúzskeho vyslanectva: Paríž hrozí odvetou!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Toufik Doudou)

ALŽÍR - Alžírsko vyzvalo 12 ľudí pracujúcich na francúzskom veľvyslanectve v krajine, aby sa do dvoch dní vrátili do vlasti. S odvolaním sa na francúzske ministerstvo zahraničia to napísala agentúra AFP. Ide o reakciu na piatkové zadržanie troch Alžírčanov vo Francúzsku.