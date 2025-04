Pobavení aj pobúrení! Reštaurácia stavila na kontroverznú kampaň: VIDEO Najväčšiu zľavu dostanú najštíhlejší

(Zdroj: Repro foto YouTube/CTV News, Instagram/amonthego15)

BANGKOK - Thajská reštaurácia Chiang Mai Breakfast World prišla s neobvyklým spôsobom, ako prilákať zákazníkov a zároveň im poskytnúť zľavu. Hosťom ponúkajú možnosť získať zľavu od 5% do 20% v závislosti od toho, cez ktoré úzke brány sa dokážu pretlačiť pri vstupe do podniku. Okrem vtipných reakcií sa však na podnik strhla aj vlna kritiky.

Najmenšia medzera medzi mrežami má približne 30 centimetrov, ktorou prejdú naozaj len naútlejší ľudia, ktorí následne získajú zľavu 20 %. Ďalšia, o niečo širšia medzera, ponúka zľavu 15 %, nasledujú mreže so zľavami 10 a 5 percent. Tí, ktorí sa nezmestia do žiadnej z týchto priečok, prejdú cez otvor označený nápisom. "Prepáčte, plná cena." Píše o tom denník The Sun.

"Je to len pre zábavu, ale zľavy sú skutočné. Po absolvovaní výzvy sa môžete uvoľniť a vychutnať si svoju zaslúženú zľavu v našej krásnej záhradnej oáze," vysvetľuje majiteľ reštaurácie túto na iniciatívu na sociálnej sieti. Táto marketingová stratégia však vyvolala okrem zábavy aj kritiku, pričom niektorí komentujúci ju označili za čistý body shaming (šikana kvôli vzhľadu, pozn. red.). "Čo to má znamenať? Toto môže podporovať poruchy príjmu potravy. Nechajte ľudí vychutnať si jedlo a udržiavať zdravú váhu," znie jeden z kritických hlasov.

Reštaurácia nič zlé za tým ale nevidí. "Máme 200 - 300 hostí denne a 99,9% z nich sa pri našom systéme zliav výborne baví. Možno by sme nemali brať všetko tak vážne a vidieť diskrimináciu v každej maličkosti," zareagoval na kritiku majiteľ.

Nie je to prvýkrát, čo Chiang Mai Breakfast World prišiel s nekonvenčnou marketingovou taktikou. V minulosti ponúkali 10% zľavu zákazníkom, ktorí boli ochotní nechať svoje mobilné telefóny v "telefónnom väzení" počas jedenia.