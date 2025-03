Žena rozzúrila letiskový personál aj internet: VIDEO Pozrite, do čoho napchala svojho psa! Veď to je týranie

(Zdroj: TikTok/deltababe73)

Na to, aby mohli pasažieri cestovať so svojím psom v kabíne lietadla, musia zvieratá spĺňať prísne požiadavky – od veľkosti a hmotnosti až po schopnosť pohodlne sa zmestiť do nosiča umiestneného pod sedadlom. Zdá sa však, že niektorí majitelia psov sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby svojho domáceho miláčika nemuseli nechať doma. Na TikToku sa objavilo virálne video, ktoré zachytáva ženu na letisku, ako sa snaží dokázať, že jej pes sa zmestí do malého ružového nosiča. Hoci je na prvý pohľad jasné, že zviera je na nosič príliš veľké, majiteľka sa ho pokúša vtesnať dovnútra a zatvoriť ho.

Letisková zamestnankyňa ju však rázne zastaví. „Nemôžete takto lietať. Pes musí byť schopný otočiť sa o celý kruh, čo v tomto nosiči nedokáže,“ vysvetľuje. Medzi ženou a pracovníčkou letiska sa strhne slovná výmena, pričom každá z nich obhajuje svoj pohľad na situáciu. Na videu je zreteľne vidieť, že pes sa v malom priestore ledva pohne, no jeho majiteľka trvá na svojom. Video sa končí bez jasného výsledku, no zdá sa, že zamestnankyňa letiska nebola ochotná ustúpiť.

Zverejnené zábery rozdelili ľudí na sociálnych sieťach do dvoch táborov. Mnohí prejavili súcit so psom a kritizovali majiteľku. „Doslova ho tam napchala… chudák pes,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ten pes tam ani nechcel ísť.“ Na druhej strane sa objavili aj komentáre od ľudí, ktorých poburuje, že majitelia berú svojich psov všade, bez ohľadu na pravidlá. „Ľudia chcú mať psa stále pri sebe, ale odmietajú dodržiavať predpisy,“ uviedol jeden z používateľov. Iný dodal: „Chápem, že ľudia milujú svoje zvieratá, ale všetko má svoje miesto a čas.“