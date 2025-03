Po tejto štúdii si už žuvačku do úst nedáte: Vedci odhalili šokujúcu zložku, ktorá sa uvoľňuje pri žutí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES – Vedci zistili, že bežné žuvačky uvoľňujú do tela tisíce mikroplastov, ktoré potom prehĺtame. Ročne môže ich množstvo dosiahnuť až 30 000 častíc, čo zodpovedá hmotnosti približne 15 kreditných kariet. Napriek tomu však stále nie je jasné, aký vplyv majú tieto mikroskopické plastové čiastočky na ľudské zdravie.

Mikroplasty sú drobné plastové častice menšie ako päť milimetrov, ktoré sa nachádzajú prakticky všade – vo vzduchu, vode, potravinách a, ako ukázali nové štúdie, aj v žuvačkách. Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) skúmali, ako sa tieto neviditeľné fragmenty uvoľňujú pri žuvaní a aké množstvo ich priemerný človek ročne prehltne. Výsledky sú prekvapujúce: pravidelní konzumenti žuvačiek môžu každoročne prijať až 30 000 mikroplastových častíc, čo predstavuje ekvivalent 15 kreditných kariet. Podľa vedúceho výskumníka Sanjaya Mohantyho experimenty ukázali, že najviac mikroplastov sa uvoľňuje počas prvých dvoch minút žuvania, keď sa rozkladá ochranný povlak žuvačky.

(Zdroj: Getty Images)

„Nevieme s istotou povedať, aké zdravotné riziká to predstavuje, pretože neexistujú dostatočné štúdie na ľuďoch,“ uviedol Mohanty vo vyhlásení. „Naším cieľom však bolo ukázať, že mikroplasty sú súčasťou nášho každodenného života viac, než si myslíme.“ Výskumníci testovali päť značiek syntetických a päť značiek prírodných žuvačiek, pričom skúmali množstvo plastových častíc, ktoré sa z nich uvoľnia do slín. V jednom experimente účastník žuval jednotlivé vzorky po štyri minúty a odovzdával sliny každých 30 sekúnd. Následná analýza odhalila, že jeden gram žuvačky môže obsahovať od 100 do 600 mikroplastov. Najčastejšie išlo o polyolefíny, druh plastu, ktorý zahŕňa polyetylén a polypropylén – materiály používané v obaloch a plastových taškách.

Napriek týmto alarmujúcim údajom sa odborníci nezhodujú na tom, či je potrebné sa žuvačkám vyhýbať. Mohantyho tím zároveň odporúča jednoduchý trik, ako znížiť množstvo mikroplastov, ktoré prehltnete – nevyhadzujte žuvačku príliš rýchlo. Po ôsmich minútach žuvania sa totiž uvoľní až 94 percent plastových častíc, takže dlhšie žutie jedného kusu môže znížiť vašu celkovú expozíciu.