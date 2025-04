Palestínska samospráva musí viesť povojnové Pásmo Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jehad Alshrafi)

Otázka správy palestínskeho územia sa stala jedným z ústredných sporných bodov v rámci úsilia o predĺženie prímeria v Pásme Gazy, ktoré minulý mesiac stroskotalo, pripomína AFP. Macron počas návštevy v Káhire povedal, že Hamas by po skončení konfliktu nemal zohrávať žiadnu úlohu pri riadení Pásma Gazy. Zároveň vyhlásil, že je zásadne proti vysídľovaniu Palestínčanov, a namiesto toho podporil plán obnovy schválený Ligou arabských štátov (LAŠ). „Hamas nesmie zohrávať žiadnu úlohu v správe (Gazy) a nesmie viac predstavovať hrozbu pre Izrael,“ upresnil Macron.

„Za vládu, zákon, poriadok, bezpečnosť Pásma Gazy a tiež celého palestínskeho územia musí niesť zodpovednosť výhradne Palestínska samospráva,“ uviedli traja lídri v spoločnom vyhlásení. Spolu tiež žiadali o okamžité obnovenie prímeria v Pásme Gazy, ktoré sa skončilo po prvej fáze. Sísí počas stretnutia tiež zdôrazňoval potrebu „spravodlivého riešenia“ situácie Palestínčanov, aby sa zabezpečil na Blízkom východe „trvalý mier a stabilita“. Kráľ Abdalláh II. zasa vyzdvihol potrebu „spravodlivého a komplexného mieru založeného na dvojštátnom riešení“, a teda existenciu Izraela po boku palestínskeho štátu.

Izrael prisľúbil zničiť Hamas

Francúzska hlava štátu počas svojej návštevy v Káhire zorganizovala aj telefonát o Pásme Gazy so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ostatnými prítomnými lídrami, uviedol Elyzejský palác. „Z iniciatívy prezidenta republiky sa dnes uskutočnil telefonát s prezidentom Trumpom“ a ostatnými vodcami krajín „s cieľom prediskutovať situáciu v Pásme Gazy“, uviedol Macronov úrad. Izrael prisľúbil zničiť Hamas a dôrazne odmietol akúkoľvek budúcu úlohu tohto hnutia v Pásme Gazy po tom, čo hnutie 7. októbra 2023 zaútočilo na Izrael a začalo vojnu. Hamas vládne v Gaze od roku 2007, hoci skupina signalizovala, že by bola ochotná prenechať administratívne a civilné záležitosti skupine palestínskych technokratov. Nezaviazala sa však k tomu, že by sa vzdala zbraní, píše AFP.