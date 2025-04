Macron navštívil Egypt neďaleko Pásma Gazy: Vyzval Izrael, aby zrušil blokádu pomoci pre palestínsku enklávu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (Zdroj: TASR/Ludovic Marin, Pool Photo)

Macron zavítal do Ariša s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a stretol sa so zdravotníkmi a chorými či zranenými Palestínčanmi evakuovanými z Pásma Gazy. Jeho kancelária ozrejmila, že cieľom cesty bolo vyvinúť tlak na Izrael, aby „znovu otvoril hraničné priechody pre humanitárne dodávky do Gazy“. Izrael prerušil dodávky pomoci pre Pásmo Gazy začiatkom marca, keď stroskotali rokovania s militantným hnutím Hamas o predĺžení prvej fázy prímeria či prechodu do ďalšej. Neskôr Tel Aviv obnovil aj bombardovanie územia a pozemné operácie.

Lekár pohotovostného oddielu uviedol, že miestna nemocnica poskytla starostlivosť približne 1200 raneným Palestínčanom od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorá spustil 7. októbra 2023 útok Hamasu na Izrael. „Niektoré dni prijmeme 100 pacientov, inokedy 50,“ vysvetlil doktor. Podľa jeho slov mnohí prišli o končatiny alebo utrpeli poranenia očí, poprípade mozgu.

Macron, Sísí a Abdalláh II. vyzývajú v Káhire na okamžité prímerie v Gaze

V Káhire vyzýval Macron spolu so Sísím a jordánskym kráľom Abdalláhom II. na okamžité obnovenie prímeria. Traja lídri sa v pondelok stretli, aby prediskutovali vojnu v Pásme Gazy a humanitárne snahy. Lídri viacerých agentúr Organizácie spojených národov v pondelok v spoločnom vyhlásení zdôraznili, že mnohí obyvatelia Pásma Gazy „znovu uviazli, sú bombardovaní a vyhladovaní, zatiaľ čo na hraničných priechodoch sa hromadia potraviny, lieky, palivá a tiež zásoby prístreškov“.