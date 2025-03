Bývalému šéfovi eurokomisie rupli nervy: VIDEO Vyšticoval novinárku! Potom sa trápne vyhováral

Romano Prodi stratil nervy. (Zdroj: X)

RÍM - Bývalý predseda Európskej komisie Romano Prodi (85) neudržal emócie na uzde – a to len kvôli otázke, ktorá mu nesadla. Taliansky politik, ktorý dvakrát zastával aj post predsedu vlády, by vo svojom veku mohol mať pevnejšie nervy, no realita bola iná. Na nedávno zverejnenom videu je jasne vidieť, ako sa Prodi rozčúli a nečakane siaha novinárke do vlasov, pričom jemne potiahne jej pramene.