Európska komisia predstavila plán na posilnenie obrany únie do roku 2030

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Nová stratégia na posilnenie obrany Európskej únie do roku 2030 predpokladá masívne investície do obrany, spoločné nákupy vybavenia a podporu Ukrajiny. Biela kniha o európskej obrane (Pripravenosť 2030) odporúča členským krajinám, aby investovali do programov na celom kontinente a znížili svoju závislosť od Spojených štátov.

"Predstavujeme plán Pripravenosť 2030, ktorý znamená navýšenie investícií do obrany. Musíme nakupovať viac európsky. Tak posilníme európsku obrannú technologickú a priemyslovú základňu," uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová. Podľa nej je potrebné sa zamerať aj na inovácie a vytvorenie celoeurópskeho trhu s obranným vybavením. Cieľom je reagovať na súčasné naliehavé potreby Ukrajiny a riešiť dlhodobú potrebu posilňovania bezpečnosti a obrany Európy.

Komisia navrhuje opatrenia na posilnenie obranných kapacít Európskej únie

Podľa Komisie je nevyhnutné odstrániť nedostatky v spôsobilostiach so zameraním na kritické schopnosti identifikované členskými štátmi. Ďalej EK navrhuje podporu európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného dopytu a zvýšenej spolupráce pri verejných obstarávaniach vybavenia. Exekutíva EÚ tiež vo zverejnenom dokumente vyzýva na podporu Ukrajiny prostredníctvom zvýšenej vojenskej pomoci a hlbšej integrácie európskeho a ukrajinského obranného priemyslu. "Prehĺbenie obranného trhu v celej EÚ, a to aj prostredníctvom zjednodušenia predpisov" je ďalším navrhovaným bodom. Komisia poukázala na dôležitosť urýchlenia transformácie obrany prostredníctvom prevratných inovácií, ako sú umelá inteligencia a kvantové technológie.

Posilnenie európskej pripravenosti na najhoršie scenáre zlepšením vojenskej mobility, posilnením vonkajšej pozemnej hranice s Ruskom a Bieloruskom a spoluprácou s podobne zmýšľajúcimi krajinami na celom svete sú poslednými načrtnutými riešeniami. EK tiež zverejnila podrobnosti plánu nedávno predstaveného von der Leyenovou na posilnenie obranných kapacít EÚ. Podľa Komisie by sa vďaka voľnejším rozpočtovým pravidlám, ako aj novému plánu pôžičiek vo výške až 150 miliárd eur mohlo nájsť ďalších 800 miliárd eur na posilnenie obrany.

Mobilizácia súkromných úspor

EK napríklad navrhuje nový špecializovaný nástroj SAFE (Security Action for Europe), ktorý poskytne členským štátom pôžičky až do výšky 150 miliárd eur z rozpočtu EÚ. Umožní im tak okamžite a masívne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania od európskeho obranného priemyslu so zameraním na prioritné spôsobilosti. Zníži tiež náklady a povedie k posilneniu európskej obrannej priemyselnej základne, spresnila EK. Podľa novej stratégie by sa tiež uľahčila mobilizácia súkromných úspor na účinnejších kapitálových trhoch, pričom dôjde k nasmerovaniu investícií do kritických odvetví hospodárstva.