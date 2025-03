Európa potrebuje získať do piatich rokov silnú obrannú pozíciu, uviedla Von der Leyenová

predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP)

KODAŇ - Európa si musí do piatich rokov vybudovať silnú obrannú pozíciu z dôvodu hrozby, ktorú pre ňu predstavuje Rusko, ako aj potenciálnej straty bezpečnostnej ochrany zo strany USA. Povedala to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informujeme podľa správy agentúry AFP.

"Do roku 2030 musí mať Európa silnú obrannú pozíciu," uviedla von der Leyenová v prejave ku kadetom na Dánskej kráľovskej vojenskej akadémii v Kodani. "Ak sa chce Európa vyhnúť vojne, musí sa na ňu pripraviť," pokračovala s tým, že cieľom Európy teraz musí byť získať do piatich rokov kapacitu na "presvedčivé odstrašenie". Von der Leyenová sa takto vyjadrila deň pred tým, ako EK predstaví tzv. bielu knihu, a síce návrhy zamerané na pomoc Európe pri prezbrojení v rámci širšieho obranného plánu nazvaného "Pripravenosť 2030". Posilnenie európskej obrany bude aj hlavnou témou diskusií lídrov EÚ na nadchádzajúcim summite v Bruseli.

Poskytovanie pôžičiek členským štátom

Lídri 27 členských krajín EÚ sa nedávno dohodli na záveroch o posilnení obrany bloku, s návrhom ktorého prišla šéfka EK pod označením "Rearm Europe". Tento plán na posilnenie európskeho zbrojného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít predpokladá vynaloženie takmer 800 miliárd eur. Zároveň počíta s novým nástrojom EÚ na poskytovanie pôžičiek členským štátom zabezpečených z rozpočtu EÚ až do výšky 150 miliárd eur či s uvoľnením fiškálnych pravidiel, aby štáty mohli míňať oveľa viac, vďaka čomu by sa podľa Komisie mohlo v priebehu štyroch rokov podariť uvoľniť až 650 miliárd eur. Zmienená biela kniha by mala byť založená práve na týchto návrhoch.

Von der Leyenová v Kodani priblížila, že ďalšie kroky EÚ budú zahŕňať pomoc štátom pri združovaní dopytu a zintenzívnení spoločného obstarávania. Prisľúbila, že v tomto smere iniciuje v rámci obranného sektora "strategický dialóg", aby identifikovala možné prekážky. Zopakovala tiež výzvu na zvýšenie podpory pre Ukrajinu. "Musíme urobiť Ukrajinu dostatočne silnou, aby bola pre potenciálnych útočníkov nestráviteľná," povedala a zároveň zdôraznila, že Európa sa má čo učiť od ukrajinského obranného sektoru, čo sa týka skúseností z bojiska i schopnosti rýchlych inovácií.