Hrozná pravda o Putinovej matke: Pochovali ju zaživa a prežila! TOTO ju zachránilo

MOSKVA - Vladimir Putin dnes vládne Rusku železnou rukou, no jeho rodina prežila udalosti, ktoré by iných zlomili. Počas obliehania Leningradu sa jeho matka, Marija Ivanovna, ocitla na pokraji smrti – bola takmer pochovaná zaživa. Od hrozného osudu ju zachránilo len slabé trasenie nôh, ktoré si všimli susedia. Príbeh jej zázračného prežitia je svedectvom hrôz, ktoré druhá svetová vojna priniesla.

Krutá realita blokády: Mesto smrti a hladu

Obliehanie Leningradu (dnes Petrohrad) počas druhej svetovej vojny znamenalo smrť pre státisíce ľudí. Chlad prenikajúci do kostí, teploty klesajúce až k mínus 43 stupňom Celzia a takmer úplná absencia potravín vytvorili peklo na Zemi. Ulice mesta sa zapĺňali mŕtvolami, ktoré si nikto nevládal vziať domov – boli odkladané na hromady ako drevené polená, čakajúc na spoločný hrob, píše Daily Mail.

Zázrak medzi mŕtvymi: Marija Ivanovna sa pohla

Osud matky budúceho ruského lídra sa takmer naplnil práve na jednej z týchto kôp tiel. Vyhladovaná a nehybná, ležala medzi tými, ktorých smrť vymazala z mapy mesta. Nikto nepredpokladal, že by mohla byť ešte nažive. No v mori nehybných tiel sa čosi pohlo. Obyvatelia, ktorí mŕtvych odvážali, spozorneli – spomedzi mrazom spútaných tiel vyčnievali nohy, ktoré sa jemne triasli. Boli to nohy Marije Ivanovny.

Susedia neváhali a vytiahli ju z masového hrobu. Prežila len o vlások, zachránená doslova zo zovretia smrti. Tento hrôzostrašný moment sa stal mementom toho, čo všetko museli prežiť ľudia počas nacistického obliehania.

Vojna, ktorá poznačila generácie

Druhá svetová vojna neovplyvnila len život samotnej Marije Ivanovny, ale aj jej rodiny. Tieto udalosti mohli formovať aj pohľad jej syna na svet. Vladimir Putin, ktorý sa narodil v roku 1952, prišiel o rodičov krátko predtým, ako sa stal prezidentom Ruska – matka zomrela v roku 1998, otec o rok neskôr.

Keď v roku 2022 rozkázal inváziu na Ukrajinu, mnohí sa pýtali, akú úlohu v jeho rozhodovaní zohrala história jeho rodiny. Mohli tragédie minulosti prispieť k bezohľadnosti súčasného ruského vodcu? Tak ako jeho matka unikla smrti len o vlások, aj on dnes rozhoduje o životoch miliónov. História a vojna sú neoddeliteľnou súčasťou jeho dedičstva – a možno aj jeho motivácie.