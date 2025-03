Experti v tom majú jasno: Zastavenie vojny na Ukrajine? Len TOTO Putina k tomu donúti

ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP)

Hoci Kremeľ navonok naznačuje ochotu rokovať o mieri, v skutočnosti sa ruský prezident sústreďuje na pokračovanie bojov. Podľa britského portálu Express Putin preferuje dlhé a zdĺhavé rokovania, ktoré mu umožňujú udržať vojenskú kampaň v chode. No jeho schopnosť pokračovať vo vojne závisí od situácie v samotnom Rusku.

Stávka na víťazstvo, no čas sa kráti

„Rusko môže vo vojne prehrávať, ale Putin verí, že Ukrajina prehráva ešte rýchlejšie,“ vysvetľuje renomovaný rusista Mark Galeotti. Podľa neho chce ruský líder ukázať svojim občanom víťazstvo – no nie za cenu rýchlych kompromisov.

Lenže čas hrá proti nemu. Podľa expertov bude Putin už budúci rok čeliť nevyhnutnej dileme: „zbrane alebo maslo“. Kým vojna požiera štátne zdroje, ceny potravín v Rusku raketovo rastú a ekonomika sa nebezpečne prehrieva.

Verejnosť ako hlavný tlakový faktor

Práve nespokojnosť obyvateľstva by mohla Putina dotlačiť k mierovým rokovaniam. Podľa posledných prieskumov by až 70 % Rusov podporilo mierovú dohodu, ak by ju inicioval samotný Kremeľ.

„Kremeľ je najväčším konzumentom prieskumov verejnej mienky. Nie preto, že by sa riadil vôľou ľudu, ale preto, že si je vedomý rizík. Autokratickí lídri neprehrávajú voľby – riskujú, že skončia obesení na lampách na Červenom námestí,“ varuje Galeotti.

Rokovania bez výsledku: Ukrajina čaká ďalší rok bojov

Napriek ekonomickému a sociálnemu tlaku však Putin zatiaľ nečelí bezprostrednej hrozbe zvrhnutia. Znamená to jediné – vojna môže pokračovať aj v nasledujúcom roku, a to aj napriek diplomatickým snahám.

Podobný názor zastáva aj Manfred Weber, predseda najväčšej frakcie v Európskom parlamente. Podľa neho je Ukrajina na mier pripravená, no Putin oň nemá záujem.

„Putin nie je pripravený na mier, na skutočný mierový proces,“ vyhlásil pre Euronews. Podľa Webera ruský prezident sleduje jediný cieľ – podrobiť si a okupovať celú Ukrajinu.