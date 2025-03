Šokujúci plán o Ukrajine: Putinov exporadca ju chce rozkúskovať! Časť má dostať aj Brusel

Vladimir Putin a Vladislav Surkov na archívnej fotografii (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Bývalý poradca Vladimira Putina, Vladislav Surkov, v rozhovore pre francúzsky denník L’Express bez servítky vyhlásil, že Rusko dosiahne svoje strategické ciele na Ukrajine. Podľa neho je jedným z nich aj úplná deštrukcia tejto krajiny. Tvrdí, že Ukrajina je len umelý kvázistát, ktorý sa rozpadne na prirodzené časti, pričom časť z nej by mala pripadnúť Bruselu.

Ukrajina sa vraj rozpadne na tri časti

Surkov otvorene hovorí o víťazstve Ruska a nevyhnutnom rozdelení Ukrajiny. Podľa neho je táto krajina len politickým konštruktom, ktorý nemôže dlhodobo prežiť v súčasnej podobe. "Ukrajina sa skladá minimálne z troch hlavných oblastí – ruského juhu a východu, zmiešaného stredu a protiruského západu. Tieto časti nemôžu zostať spolu a ani nezostanú," tvrdí pre pre francúzsky denník L’Express.

Bývalý Putinov poradca navyše prirovnáva súčasný konflikt k biblickému triedeniu oviec od kôz: "Vojna na Ukrajine oddelí Rusov od Antirusov." Napriek tomu pripúšťa, že v budúcnosti môže Ukrajina prežiť ako skutočný štát, avšak v "prirodzených hraniciach", ktoré budú podstatne menšie, ako sú dnes.

Brusel si vraj príde na svoje

Surkov vo svojich víziách naznačuje, že "vyvážené rozdelenie Ukrajiny" by malo zahŕňať aj podiel pre Európsku úniu. „Každý vie, že dlhodobé riešenie konfliktu nie je možné bez účasti EÚ," hovorí a dodáva, že Brusel však nemôže čakať, že ho do riešenia niekto prizve: "Američania nečakali na pozvanie. Prišli sami a vzali iniciatívu do vlastných rúk.“

Týmto Surkov zároveň popiera slová amerického vyjednávača Steva Witkoffa, ktorý tvrdil, že Rusko nemá záujem o územia za hranicami Krymu a štyroch okupovaných oblastí na východe Ukrajiny – Donbasu, Luhanska, Záporožia a Chersonu. Tieto regióny Rusko považuje za svoje na základe zmanipulovaných referend počas vojny.

Ruská sféra vplyvu ako historická nevyhnutnosť

Surkov sa netají názorom, že Rusko od rozpadu Sovietskeho zväzu vždy túžilo obnoviť svoju sféru vplyvu. Tvrdí, že myšlienka spojenia Ruska a Ukrajiny bola populárna v oboch krajinách. "Od rozpadu ZSSR tu vždy boli ľudia, ktorí si želali opätovné zblíženie. Aj dnes sa nachádzajú na oboch stranách frontu. Je to prirodzené, sme jedná krv," vyhlasuje.

Nezabudol sa pritom posťažovať na Západ. Podľa neho Rusko nemalo šancu na mierové zjednotenie s Ukrajinou, pretože tomu zabránili "dva Západom podporované prevraty" – v roku 2005 a v roku 2014. Myšlienka, že by si Ukrajinci mohli svoju budúcnosť určovať sami, mu zrejme ani nenapadla.

Únia vraj vznikla na troskách ZSSR

Bývalý Putinov poradca kritizoval aj samotnú Európsku úniu. Tvrdí, že vznikla v roku 1992 po páde Sovietskeho zväzu a začala "zběsilo expandovať, uprednostňujúc kvantitu nad kvalitou". Výsledkom je podľa neho "obézna byrokratická štruktúra, ktorá prináša len polovičaté riešenia".

Surkov však úplne ignoruje historické fakty – predchodcovia Európskej únie existovali už v 50. rokoch minulého storočia a integračné procesy prebiehali dlho pred pádom Sovietskeho zväzu.

Vízia globálneho Severu

V rozhovore prezentuje aj svoj pohľad na budúcnosť svetového usporiadania. Hovorí o teórii konvergencie, podľa ktorej sa Západ postupne stane autoritatívnejším a Rusko zas menej autoritatívnym, čím sa vytvorí jednotný "globálny Sever" – veľká severská civilizácia, ktorá by mohla v budúcnosti spolupracovať s Čínou.

To naznačuje, že aj napriek súčasným spojenectvám stále existuje ruské geopolitické ohraničenie voči Pekingu.

Surkovov pád: Od architekta Novoruska po zabudnutie

Surkov bol v roku 2014 jedným z hlavných organizátorov proruských protestov na Kryme a presadzoval myšlienku vytvorenia tzv. Novoruska – ruského protektorátu siahajúceho od Donbasu až po Moldavsko. Po tom, čo v roku 2020 stratil post poradcu Vladimira Putina, jeho vplyv postupne upadol do úzadia.

Hoci dnes už nepatrí medzi kľúčové postavy Kremľa, jeho slová naznačujú, že ideologické podhubie pre ruské imperiálne ambície je stále živé.