Európska komisia prijala stratégiu pre úniu úspor a investícií, podporí kapitálové trhy

Eurokomisárka pre finančné služby Maria Luísová Albuquerquová, ktorá novinárom v Bruseli tento plán predstavila, pripomenula, že môže zveľadiť bohatstvo Európanov a zároveň podporiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť EÚ. "Európania sú jedni z najlepších sporiteľov na svete, ale mnohé z ich úspor sú uložené na vkladových účtoch s nízkym výnosom. Európa sa zároveň snaží uspokojiť svoje investičné potreby. Úniou úspor a investícií môžeme vytvoriť pozitívny cyklus v prospech občanov aj spoločností, pomôžeme Európanom dosiahnuť lepšiu návratnosť ich úspor a zároveň prinesieme značné investície do ekonomiky, ktoré potrebujeme," vysvetlila Albuquerquová.

Podľa správy eurokomisie SIU je horizontálny nástroj, ktorý vytvorí finančný ekosystém v prospech investícií do strategických cieľov EÚ. Schopnosť Európy riešiť výzvy, ako sú klimatické a rýchle technologické zmeny, si vyžaduje značné investície. Tie Draghiho správa o konkurencieschopnosti EÚ odhaduje na 750 až 800 miliárd eur ročne do roku 2030. Veľká časť týchto dodatočných investičných potrieb sa týka malých a stredných podnikov a inovatívnych spoločností, ktoré sa nemôžu spoliehať len na financovanie bankami. Rozvojom integrovaných kapitálových trhov, popri bankovom systéme, môže SIU efektívne prepojiť potreby úspor a investícií.

Komisia tvrdí, že EÚ má talentovanú pracovnú silu, inovatívne spoločnosti a úspory domácností vo výške okolo 10 biliónov eur v podobe bankových vkladov. Bankové vklady sú bezpečné a ľahko dostupné, ale zarábajú menej peňazí ako investície na kapitálových trhoch. SIU chce podporiť generovanie ziskov občanov EÚ tým, že im ponúkne možnosť využiť svoje úspory na kapitálových trhoch. Viac investícií na kapitálových trhoch podporí reálnu ekonomiku, čo umožní spoločnostiam v Európe rásť a prosperovať, vytvorí lepšie pracovné miesta s vyššími platmi a podporí investície a rast vo všetkých hospodárskych odvetviach aj v tých strategických, ako sú technologické inovácie, dekarbonizácia a obrana.

Podľa EK je únia úspor a investícií spoločnou zodpovednosťou euroinštitúcií, členských štátov a všetkých kľúčových zainteresovaných strán. To si vyžaduje úzku spoluprácu v štyroch oblastiach práce: sporitelia a využitie sporenia na kapitálové trhy, stimulácia investícií, integrácia spojená s odstraňovaním regulačných alebo dozorných prekážok a nakoniec účinný dohľad na jednotnom trhu, kde eurokomisia navrhne opatrenia, aby sa so všetkými účastníkmi finančného trhu zaobchádzalo podobne, bez ohľadu na ich sídlo v EÚ. Napokon sa SIU zameriava aj na posilnenie integrácie a konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ, a to aj prostredníctvom prehĺbenia bankovej únie. Opatrenia navrhované v stratégii EK budú teraz predmetom ďalšieho dialógu so zainteresovanými stranami.