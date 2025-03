Finančná správa predlžuje úradné hodiny call centra z dôvodu podávania daňových priznaní

(Zdroj: TASR - Marko Erd)

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) predlžuje úradné hodiny svojho call centra, a to z dôvodu blížiaceho sa termínu na podanie daňového priznania. To môžu Slováci podať do 31. marca 2025. V posledný deň, keď sa bude dať podať daňové priznanie, budú zamestnanci call centra k dispozícii ľuďom až do polnoci. V piatok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.

"Počas bežného pracovného dňa call centra od 8.00 do 16.00 h sú linky maximálne vyťažené, pričom odborní konzultanti postupne odpovedajú na otázky podľa poradia. Finančná správa prosí svojich klientov o trpezlivosť. Nápor je enormný, no pracovníci sa snažia vybaviť každého v čo najkratšom čase," uviedla FS.

Ľudia sa najviac podľa nej zaujímajú o informácie o dani z príjmov fyzických osôb, kde pracovníci FS vybavili počas prvých dvoch marcových týždňov viac ako 5500 dopytov. Podobné čísla dosahuje aj záujem o technickú podporu s takmer 5000 dopytmi a stúpa tiež dopyt o tému príjmov zo zamestnania, v rámci ktorých bolo vybavených v marci viac ako 3400 podaní. Celkovo call centrum FS za prvé tri mesiace tohto roka vybavilo vyše 68 000 podaní daňovníkov.

Predĺžené úradné hodiny

Úradné hodiny call centra budú predĺžené v pondelok (24. 3.) od 16.00 do 19.00 h, zamerané budú na daň z príjmov a technickú podporu. V utorok (25. 3.) od 16.00 do 19.00 h sa budú môcť ľudia pýtať otázky v súvislosti s daňou z príjmov a v čase od 16.00 h až do polnoci zase na technickú podporu a daň z pridanej hodnoty (DPH). Od stredy do piatka (26. - 28. 3.) bude call centrum predĺžené od 16.00 do 19.00 h, pričom zamerané bude najmä na daň z príjmov a technickú podporu. Na rovnaké oblasti posilní FS úradné hodiny aj v pondelok 31. marca v časovom horizonte od 16.00 h až do polnoci.