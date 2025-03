Otázniky okolo situácie s ruským plynom: Čísla expertov Európskej komisie sa nezhodujú s výpočtami Slovenska!

Predseda vlády SR Robert Fico a eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jørgensen (Zdroj: SITA/© Európska únia)

BRUSEL - Čísla, ku ktorým došli experti z Európskej komisie, nie sú rovnaké ako tie, ktoré predložilo Slovensko, pokiaľ ide o straty v súvislosti so zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Napriek tomu EK spolu so Slovenskom hľadá spoločné riešenia situácie. Uviedol to v utorok (18. 3.) eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v rámci mimoriadneho rozhovoru pre Európsku redakciu (ENR).