Európska únia môže odložiť odvetné clá voči USA do polovice apríla, tvrdí Šefčovič

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRUSEL - Európska únia (EÚ) by mohla odložiť zavedenie prvého súboru protiopatrení proti USA v súvislosti s clami prezidenta Donalda Trumpa na oceľ a hliník do polovice apríla. Uviedol to vo štvrtok európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič. Informuje o tom správa agentúry Reuters.