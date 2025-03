Obchodná vojna sa stupňuje: Kanaďania chcú zablokovať populárnu pornostránku! Američania sú v panike

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nápad komika sa zmenil na národný nápad

Návrh pochádza od kanadského komika Matthewa Puzhitskeho, ktorý na Instagrame zverejnil video, kde s humorom tvrdí, že tento krok by mohol okamžite ukončiť obchodnú vojnu. "Ak Kanada zablokuje Pornhub v Štátoch, vyhráme obchodnú vojnu. To by bolo definitívne rozhodnutie. Potom by žiaden obchodný konflikt už neexistoval," vyhlásil stand-up komik pre The New York Post.

Jeho slová nabrali nečakaný spád. Podľa prieskumov viac ako 25 % Američanov sleduje pornografiu aspoň raz týždeň aj počas pracovnej doby. Ak by k blokáde skutočne došlo, mohlo by to mať vážne dôsledky na psychickú pohodu mnohých obyvateľov USA. A Donald Trump? Změnil by svoj tvrdý postoj voči Kanade kvôli takémto "sankciám"?

Petícia na podporu blokády už beží

Puzhitskeho vtip rýchlo prerástol do seriózneho návrhu. Kanaďan Marc Olimpo vytvoril petíciu na portáli Change.org, v ktorej priamo vyzýva kanadskú vládu, aby zablokovala prístup Američanov na Pornhub. V petícii argumentuje:

"Podľa výročnej správy Pornhub Annual Insights Report 2020 tvoria americkí užívatelia takmer 40 % celkovej návštevnosti stránky. Takéto potenciálne embargo by vyslalo silný signál a prinútilo americkú stranu k sebareflexii v otázke obchodných bariér."

Kanadské ørady zatiaľ na petíciu oficiálne nereagovali, no diskusie v politických kruhoch sa začínajú rozbiehať.

Američania v panike: "To by nám Kanaďania nespravili!"

The New York Post sa rozhodol opýtať obyvateľov New Yorku na ich názor k tejto potenciálnej "katastrofe". Reakcie boli rozporuplné, no u mnohých prevládalo zdesenie.

"Ak mi vezmú Pornhub, odsťahujem sa z USA," vyhlásil jeden z dotazovaných.

Iný si nedokázal predstaviť, že by to Kanaďania skutočne urobili: "To by nám neurobili, či? Však oni sú predsa známi tým, že sú milí!"

Jeden z respondentov dokonca pred touto "drastickou" odvetou varoval: "To je obrovský krok. Kanada, nerobte unáhlené rozhodnutia!"

Zatiaľ nie je jasné, či sa tento návrh dostane až na stôl kanadských činiteľov, no jedno je isté: obchodná vojna medzi USA a Kanadou už nikdy nebude ako predtým.