Kanada je príliš závislá na USA, uviedol premiér Carney: Musíme diverzifikovať

LONDÝN - Kanadský premiér Mark Carney v pondelok deklaroval, že Kanada musí diverzifikovať svoje obchodné a bezpečnostné väzby, keďže je "príliš závislá od Spojených štátov." Uviedol to v pondelok počas svojej prvej zahraničnej cesty, ktorá smerovala do Británie a Francúzska, informujeme na základe správy agentúry AFP.

"Je zrejmé, že naše obchodné a bezpečnostné vzťahy sú príliš závislé od Spojených štátov. Musíme diverzifikovať. To je jeden z dôvodov prečo moja prvá návšteva smerovala do Paríža a Londýna," vyhlásil Carney na tlačovej konferencii po stretnutí so svojím britským náprotivkom Keirom Starmerom. Šéf britskej vlády po rokovaní zdôraznil, že s Kanadou zdieľajú "spoločné hodnoty" a "spoločného kráľa" a poďakoval Carneymu za jeho prístup k Ukrajine. Udialo sa tak dva dni po tom, ako sa nový kanadský líder zúčastnil na videokonferencii zameranej na posilnenie podpory Kyjevu, ktorú zorganizoval Starmer.

Carney navštívil Britániu a Francúzsko

Pred stretnutím so Starmerom Carneyho prijal aj britský panovník Karol III., ktorý je zároveň kanadským kráľom. Ako prvé však Carney v pondelok navštívil Francúzsko, kde sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom. Na schôdzke Carney opísal Kanadu ako "najeurópskejšiu z neeurópskych štátov" a povedal, že Ottawa musí posilniť vzťahy s európskymi spojencami a zároveň sa snažiť udržať pozitívne vzťahy s Washingtonom.

Stal novým lídrom kanadskej Liberálnej strany

Bývalý guvernér centrálnej banky Kanady sa funkcie premiéra ujal minulý týždeň. Na tomto poste po viac ako deviatich rokoch vystriedal Justina Trudeaua. Zároveň sa stal novým lídrom kanadskej Liberálnej strany. Carney (59), ktorý dosiaľ nikdy nezastával politickú funkciu, nastúpil do úradu v čase, keď je Kanada vystavená obchodnej vojne so svojím dlhoročným spojencom - Spojenými štátmi. Prezident Donald Trump navyše opakovane uviedol, že Kanada by sa mala stať súčasťou USA.

Liberálov tiež bude musieť previesť parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr začiatkom októbra. Časopis Time v tejto súvislosti uviedol, že Carney by ich mohol vyhlásiť koncom týždňa a uskutočniť by sa mali koncom apríla alebo začiatkom mája.