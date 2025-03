Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Ruské jednotky boli počas rozhodujúcich bojov o mesto Sudža, ktoré rozhodli o ukončení ukrajinskej okupácie ruského územia označené modrou páskou. Modré a žlté pásky na viditeľných miestach uniforiem a vozidiel využívajú práve vojaci Ukrajiny. Cieľom Rusov bolo zmiasť protivníka podobne ako to urobili nacisti počas prekvapivého posledného väčšieho protiútoku v Ardenách v roku 1944. Tam nacistické jednotky prenikli do tyla americkej armády aj pomocou amerických uniforiem. Takéto konanie konkrétne zakazuje bod 39 o štátnych znakoch Ženevských konvencií.

Rusi pritom toto porušenie Ženevskej konvencií nijako neskrývali, naopak veliteľ špeciálnych jednotiek Achmat generálmajor Apti Alaudinov o tom hrdo informoval ruskú tlačovú agentúru TASS. Jednotky Achmat pod jeho velením sa zúčastnili danej akcie s názvom „Prúd“ (alebo tiež „Potrubie), ktorej cieľom bolo vyhnať Ukrajincov z ruského územia.

„Nepriateľ používa modrú a žltú pásku. Našou úlohou bolo, aby ukrajinskí vojaci nepochopili, čo sa deje, aby si mysleli, že útočia ich oddiely. Keby začali s pozorovaním dronmi, uvideli by vojakov s modrými páskami a dospeli by k záveru, že sú to ich jednotky,“ povedal Alaudinov.

Vyvolanie zmätku v radoch protivníka bol presne cieľ ruských veliteľov. Do akej miery za výsledok operácie môže práve využitie protivníkových označení nie je jasné. Príkaz pre vojakov bol, aby počas prvých 24-hodín útočnej operácie nosili modré označenie a až potom ho nahradili typickým červeným. Isté však je, že Ukrajinci sa zo Sudže museli pod tlakom ruských jednotiek stiahnuť a pri ústupe preukázateľne stratili veľa vojakov i techniky.