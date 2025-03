MIMORIADNY ONLINE Ukrajina súhlasí s prímerím: USA s okamžitou platnosťou obnovia vojenskú pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Mariam Zuhaib)

KYJEV/MOSKVA - Ukrajina v utorok podporila návrh Spojených štátov na 30-dňové prímerie s Ruskom. Spojené štáty zároveň súhlasili so zrušením obmedzení pre vojenskú pomoc a výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou. Podľa agentúry AFP to vyplýva zo spoločného vyhlásenia ukrajinských a amerických predstaviteľov po rokovaní v Saudskej Arábii. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Bojovníci 144 centra sso obsadili 9 vojenského Ruska pod pokrovskom (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

21:02 Prezident USA Donald Trump verí, že Rusko pristúpi na navrhované 30-dňové prímerie. Uviedol tiež, že americká delegácia by sa s ruskou stranou mohla stretnúť už v priebehu utorňajšej noci alebo stredy a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je ochotný opäť pozvať do Bieleho domu.

20:33 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyzval NATO a šéfov európskych ozbrojených síl, aby vypracovali plán na "vymedzenie spoľahlivých bezpečnostných záruk" pre Ukrajinu, uviedla kancelária prezidenta.

20:31 Ako jeden z prvých svetových lídrov reagoval na návrh prímeria na Ukrajine a obnovenie vojenskej pomoci pre Kyjev zo strany USA v utorok večer poľský premiér Donald Tusk. Výsledok rokovaní americkej a ukrajinskej delegácie v Saudskej Arábii privítal.

20:30 Spojené štáty musia presvedčiť Rusko, aby prijalo návrh na 30-dňové prímerie vo vojne na Ukrajine, ktorý predložil Washington počas rokovaní v Saudskej Arábii. V utorok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Ukrajina vyjadrila ochotu prijať návrh USA na zavedenie okamžitého, dočasného 30-dňového prímeria, ktoré môže byť predĺžené na základe vzájomnej dohody strán a ktoré je podmienené prijatím a súbežným uplatňovaním zo strany Ruskej federácie," uvádza sa v spoločnom vyhlásení po rokovaniach.

18:40 Ruská armáda oznámila významné územné zisky v pohraničnej Kurskej oblasti, ktorú počas ofenzívy v lete 2024 obsadila Ukrajina. Rusi vytlačili ukrajinské jednotky z asi desiatky dedín a oslobodila viac ako 100 štvorcových kilometrov územia, oznámilo v utorok ministerstvo obrany v Moskve prostredníctvom platformy Telegram.

17:02 Rokovania medzi americkou a ukrajinskou delegáciou podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa zatiaľ prebiehajú "dobre". "Rozhovory prebiehajú dobre, prediskutovalo sa veľa otázok," uviedol pre francúzsku agentúru predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite.V podobnom duchu sa dopoludnia vyjadril aj šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. Uviedol, že rokovania sa začali pozitívne.

16:41 Európsky parlament (EP) v Štrasburgu si v utorok pripomenul Medzinárodný deň žien (8. marca) aj za účasti štyroch žien bojujúcich za slobodu, mier a spravodlivosť vo svojich krajinách. Bieloruská opozičná líderka v exile Sviatlana Cichanovská vyzvala na európsku perspektívu pre svoju krajinu.

16:35 Ukrajinský generálny štáb v utorok vyhlásil, že počas nočného útoku na Rusko zasiahli ukrajinské drony ropnú rafinériu neďaleko Moskvy a ďalšie zariadenie v Oriolskej oblasti, ktoré je súčasťou systému ropovodu Družba. Výbuchy generálny štáb zaznamenal v okolí ropného terminálu Stalnoj kon na predmestí mesta Oriol.

16:22 Múzeum vo fínskom Tampere venované vodcovi boľševikov Vladimirovi Leninovi bolo po prestavbe otvorené pod novým názvom Nootti. Je to reakcia na zmenené vzťahy medzi Fínskom a Ruskom po invázii na Ukrajinu.

15:54 Rusko je v kontakte s ostatnými krajinami v súvislosti s bojmi v Sýrii a chce, aby sa tento vojnou zmietaný štát "zjednotil", uviedol v utorok Kremeľ. Útoky namierené proti náboženskej menšine alavitov v krajine predstavujú doposiaľ najvážnejšiu hrozbu pre stabilitu od decembrového pádu vlády prezidenta Bašára Asada. "Sme pripravení a sme v kontakte s ostatnými krajinami v sýrskej otázke," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň zdôraznil, že Moskva "chce vidieť Sýriu jednotnú, prosperujúcu a priateľskú".

15:31 Kancelária prezidenta SR prijala v utorok od petičného výboru, ktorý zastupuje Matúš Alexa, petíciu s podpismi od občanov. Potvrdila to s tým, že sa podaním bude zaoberať v súlade so zákonom. Alexa pôsobí v občianskom združení Motorkári Slovenska - Brat za brata. Petícia sa týka výzvy vláde, ktorou chce dosiahnuť zrušenie sankcií voči Ruskej federácii.

15:08 V pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu sa v utorok diskutovalo o budúcnosti európskej bezpečnosti a podpore Ukrajiny. Viacerí poslanci zdôraznili potrebu pokračujúcej pomoci Kyjevu a nevyhnutnosť posilnenia európskej obrany. Ďalší sa obávajú zvýšených výdavkov, ktoré by mohli chýbať v iných oblastiach.Do rozpravy sa zapojili aj predseda Európskej rady (ER) António Costa, šéfka Komisie Ursula von der Leyenová a poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka ako predstaviteľ predsedníckej krajiny v Rade EÚ.

14:42 Americký miliardár a poradca Bieleho domu Elon Musk nazval "zradcom" demokratického senátora za Arizonu Marka Kellyho, ktorý navštívil Ukrajinu. Podľa Kellyho je dôležité, aby Američania stáli na strane krajiny, ktorá sa už viac než tri roky bráni invázii Ruska.

12:51 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok vyhlásil, že rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov v Saudskej Arábii sa začali pozitívne. Ešte pred začiatkom rozhovorov povedal, že Ukrajina je pripravená urobiť všetko pre dosiahnutie mieru. Informuje o tom agentúra AFP. "Stretnutie s tímom USA začalo veľmi konštruktívne, pracujeme na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru," uviedol Jermak na platforme Telegram.

12:49 Drvivá väčšina Ukrajincov, 87 percent, si myslí, že sa Rusko neuspokojí s tým, čo už na Ukrajine okupuje. Dve tretiny Ukrajincov sa domnieva, že ruským cieľom je zničiť ukrajinský štát a ukrajinský národ, napísal dnes server Ukrajinska pravda s odvolaním sa na prieskum Kyjevského medzinárodného ústavu sociológie (KMIS).

11:30 Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že jeho sily opätovne získali od Ukrajiny 12 dedín v ruskej Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské jednotky a obsadili časti územia. Informuje o tom agentúra AFP. "Jednotky severnej skupiny vojsk počas ofenzívy oslobodili 12 osád ... a viac ako 100 štvorcových kilometrov územia Kurskej oblasti," vyhlásilo ruské ministerstvo.

11:25 Rusko a Spojené štáty sú v poslednom čase v pravidelnom kontakte a koordinujú charakter a štruktúru nadchádzajúcich stretnutí svojich predstaviteľov. Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informuje o tom agentúra TASS. "V súčasnosti prebiehajú intenzívne bilaterálne rokovania so Spojenými štátmi, pričom ich úroveň a formát sa často promptne koordinujú," odpovedala Zacharovová na otázku, či by osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff mohol navštíviť Moskvu. "O vývoji situácie vás budeme informovať," prisľúbila.

10:45 Rozsiahly dronový útok, ktorý v noci na dnes podnikla Ukrajina proti Moskve a Moskovskej oblasti, by mal prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby prijal Kyjevom navrhované prímerie vo vzduchu. Podľa agentúry AFP to povedal šéf ukrajinského centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko.

8:37 Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa počas noci podarilo zostreliť ruskú raketu Iskander-M a tiež 79 zo 126 ruských dronov. Ďalších 35 bezpilotných lietadiel nedosiahlo svoje ciele, pravdepodobne kvôli rušeniu prostriedkami rádioelektronického boja. Uviedlo to dnes ukrajinské letectvo. Pri nálete ruského dronu na Cherson na juhovýchode krajiny bol zranený 40-ročný cyklista, oznámili tamojšie úrady.

7:42 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok telefonoval s osobitným vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keithom Kelloggom. Témou boli nadchádzajúce rokovania USA a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnia v utorok v Saudskej Arábii. Informuje o tom agentúra PAP.

7:10 Protivzdušná obrana v noci na dnes zničila 337 ukrajinských dronov. Z nich 91 smerovalo na Moskvu, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry Reuters ide zrejme o najväčší vzdušný útok na ruskú metropolu za celú vojnu, ruská štátna agentúra TASS píše o najrozsiahlejšom útoku na Rusko v tomto roku.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred dnešnou schôdzkou so zástupcami Spojených štátov v saudskoarabskej Džidde navrhol prepustiť ukrajinských aj ruských zajatcov. Krok by podľa neho pomohol vytvoriť dôveru pred rozhovormi o konci vojny.

Masívny útok dronov na Moskvu

Vorobiov dodal, že masívny dronový útok na Moskvu a Moskovskú oblasť sa začal okolo 04.00 h miestneho času. Obeť a zranených hlásia z mesta Vidnoje a z obce Jam v blízkosti Domodedova. Gubernátor spresnil, že trosky z dronu dopadli na bytový dom v obci Ramenskoje, pričom poškodili najmenej sedem bytov od 19. po 22. poschodie. Evakuovaných odtiaľ bolo 12 ľudí vrátane troch detí. Časť evakuovaných umiestnili do neďalekej školy, zvyšok sa rozhodol zostať u príbuzných.

"Celkovo bolo nad Moskovskou oblasťou "zostrelených viac ako 60 bezpilotných lietadiel", informoval Vorobiov. Iné zdroje predtým uvádzali 69 zneškodnených dronov letiacich smerom na Moskvu a priľahlú metropolitnú oblasť. Obyvatelia Moskvy a Moskovskej oblasti od rána zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie a videá zasiahnutých - poškodených alebo horiacich - bytových domov. Tieto videá sa objavujú aj na ukrajinských kanáloch v sieti Telegram, podotkla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Letiská Žukovskij a Domodedovo v metropolitnej oblasti Moskvy kvôli útoku dronom prerušili prevádzku, informoval ruský úrad na kontrolu leteckej dopravy.

Dronový útok aj v Riazani, cieľom bolo vojenské letisko

Okrem Moskvy hlásili dronový útok aj obyvatelia mesta Riazaň v strede európskej časti Ruska, kde údajne došlo k útoku na vojenské letisko Ďagilevo. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov vo svojom statuse na sieti Telegram napísal, že nálet dronov sily protivzdušnej obrany odvrátili, takže nedošlo k obetiam na životoch, neboli poškodené bytové domy ani zariadenia sociálnej infraštruktúry.

Kyjev čelí ruskému dronovému útoku, pracuje protivzdušná obrana

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí ruskému dronovému útoku, pracuje protivzdušná obrana, uviedli ukrajinské úrady a armáda. Bezpilotné lietadlá smerujú tiež na juhoukrajinský prístav Odesa. "Viac ako desať skupín útočných dronov smeruje cez Černihivskú oblasť na Boryspilský okres v Kyjevskej oblasti, Kyjev, Boryspil, Vasylkiv," uviedlo na Telegrame ukrajinské letectvo. Iná skupina ruských bezpilotných prostriedkov podľa neho letí z priestoru Čierneho mora na Odesu. Podľa kyjevskej vojenskej správy pracuje protivzdušná obrana s cieľom eliminovať hrozbu na nebi nad metropolou.

Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej vojenskej agresii, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Rusko opakovane bombarduje ukrajinské územie a tvrdí, že útočí na vojenské ciele. Zároveň sa pokúša ochromiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinské úrady pravidelne informujú o zásahoch civilných miest a zabitých civilistov. Taktiež Kyjev uvádza, že sa pri útokoch na Rusko zameriava na vojenské ciele alebo energetické zariadenia, ktoré podporujú ruské vojnové ťaženie. Aj z Ruska občas prichádzajú správy o civilných obetiach. Civilistov zomreli už tisíce, drvivá väčšina z obetí sú Ukrajinci, napísal predtým Reuters.

