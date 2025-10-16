Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Proruská skupina Brat za brata zakladá vlastnú TAJNÚ SLUŽBU! Chce sledovať ľudí, experti varujú pred hrozbou

Matúš Alexa oznámil vznik samozvanej tajnej služby, ktorú nazvali Národná informačná služba Zobraziť galériu (2)
Matúš Alexa oznámil vznik samozvanej tajnej služby, ktorú nazvali Národná informačná služba (Zdroj: Facebook/Brat za brata)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Proruská platforma Brat za brata verejne oznámila, že už štyri mesiace buduje Národnú informačnú službu a vyzýva občanov, aby jej donášali informácie o takzvaných nepriateľoch národa. Experti v tom vidia potenciálnu destabilizačnú operáciu. Členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Irena Bihariová (PS) to vidí ako jasný znak rozkladu štátu, ktorý pod vedením Smeru chráni extrémistov.

Proruský motorkárský gang Brat za brata oznámil ďalšiu kontroverzné aktivitu po tom, čo v minulosti ohlasoval partizánske oddiely. Ide o vytvorenie samozvanej tajnej služby, ktorú nazvali Národná informačná služba (NIS). Informuje o tom denník SME.

Táto aktivita, ktorú gang prezentuje ako paralelnú tajnú službu, má byť alternatívou za štátnu Slovenskú informačnú službu. "Tá slúži prevažne politikom, preto spúšťame nový projekt NIS," vysvetlil v oznámení ich vodca Matúš Alexa, ktorého odborníci na hybridné hrozby považujú za reprezentanta ruskej vplyvovej štruktúry na Slovensku.

Alexa tvrdí, že NIS funguje už asi štyri mesiace, ale až teraz jej existenciu zverejnili, a ponúka ľuďom, aby priložili ruku k dielu a "zbierali informácie na všetkých tých, ktorí chcú zničiť Slovensko, prekrútiť históriu, zničiť kultúru a tradície". Svoju výzvu zverejnil cez kanál na sociálnej sieti a podporovateľov spolku vyzva, aby organizáciu kontaktovali elektronickou poštou a aktívne sa zapojili do projektu.

Podľa jeho slov, ktoré uviedol vo videoodkazoch na sociálnej sieti, NIS budú zhromažďovať informácie o tých, ktorí podľa jeho názoru poškodzujú Slovensko. "Títo ľudia budú mať za úlohu zbierať čo najviac informácií, všetkých klamstiev a všetko na ľudí, ktorí chcú zničiť našu krajinu, prekrútiť históriu, zničiť kultúru, tradície, ale aj zničiť obyčajných ľudí, ktorí niečo robia pre túto krajinu," opisuje plánované aktivity vodca gangu. Ciele budúcej špionáže označuje výrazom "telesá". SME pripomína, že termín dlhodobo využíva v komunikácii s verejnosťou v hanlivom význame. Väčšinou ide o novinárov, proeurópskych politikov či všeobecne kritikov gangu. Na tento účel údajne zriaďujú vlastné štúdio, ktorí budú zverejňovať tieto informácie.

Na novú aktivitu gangu upozornilo PS

Je to jasný znak rozkladu štátu, ktorý pod vedením Smeru chráni extrémistov, vyhlásila členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Irena Bihariová. "Buď sú spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní vyťažené odhaľovaním fiktívnych prevratov, alebo sú neschopné. Alebo, čo by bolo najhoršie, konajú v súlade s ruským modelom. Štát tam na špinavú prácu proti vlastným občanom používa podvratné skupiny," upozornila.

Progresívne Slovensko bude požadovať odpovede na výbore pre obranu a bezpečnosť a na výbore na kontrolu SIS. "Ak Ficova vláda tieto skupiny nepostihuje, musíme sa na výboroch pýtať, či ich dokonca nevyužíva," dodala Bihariová. Členka Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová upozornila, že činnosť združenia Brat za brata je v rozpore so zákonom o združovaní občanov. "Žiadne občianske združenie nemôže vykonávať funkcie štátneho orgánu ani zbierať údaje o občanoch pod zámienkou hľadania nepriateľov národa," vysvetlila.

Tk strany PS: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Kde je teraz vládna koalícia? Prenasleduje mimovládky, ktoré im kladú otázky o transparentnosti. Keď tu však máme združenie, ktoré zjavne predstavuje reálnu bezpečnostnú hrozbu, tak mlčí. A šéf SIS Pavol Gašpar sa tvári, že sa nič nedeje," zdôraznila Števulová. PS preto vyzýva ministerstvo vnútra, aby preverilo, či združenie stojace za platformou Brat za brata neporušuje zákon. Ak ho porušuje, malo by ho rozpustiť. Zároveň vyzýva aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoje právomoci voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorý nerobí nič pre ochranu krajiny pred extrémizmom a ruským vplyvom.

Odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor upozornil, že ide o zlyhanie spravodajských služieb a priamy dôsledok postoja vlády k extrémizmu. "Tieto skupiny sú roky aktívne a napojené na Rusko, ich členovia sa stretávajú s predstaviteľmi ruskej ambasády a dostávajú od nich vyznamenania. A teraz si dovoľujú budovať vlastnú spravodajskú sieť. Ak naše spravodajské služby robia, čo majú, kde sú výsledky?" spýtal sa. "Vidíme, že Ficova vláda extrémistov chráni. Príkladom je aj Bombic, ktorého obhajuje právnická kancelária podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, pričom Kaliňák má prístup aj k spravodajským informáciám o extrémistoch. Existuje preto podozrenie z konfliktu záujmov. A snáď nikto nepochybuje, že minimálne v tomto prípade Smer extrémistov, ktorí sú ohrozením slovenskej bezpečnosti, kryje a snaží sa im pomôcť," uzavrel Bátor.

Experti varujú pred destabilizačnou operáciou proti Slovensku

Odborník na hybridné hrozby Patrik Haburaj vidí v snahe gangu prezentovať svoje aktivity ako náhradu tajnej služby možnú destabilizačnú operáciu namierenú proti Slovensku. Javí sa ako súčasť Ruskom vedenej informačnej vojny proti Západu. 

Prezídium Policajného zboru pre SME uviedlo, že akékoľvek oprávnené podozrenia z protiprávnej činnosti skupiny či jednotlivca budú preverovať príslušné policajné útvary. "Ochrana bezpečnosti občanov je našou prioritou, preto polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenskej republiky a v prípade potreby na ňu primerane reaguje v rámci svojich zákonných kompetencií," reagovalo.

Problémom je aj potenciálny zber citlivých dát o občanoch, ku ktorému by podľa opisu aktivít Matúša Alexu mohlo dochádzať. Občianske združenie totiž nemôže zbierať či dokonca zverejňovať osobné údaje bez oprávnenia. Takáto činnosť môže byť podľa Úradu na ochranu osobných údajov realizovaná len na základe osobitného zákona alebo so súhlasom dotknutých osôb.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Gettyimages.com)

Inštitút pre nové bezpečnostné hrozby NEST v reakcii na aktivitu Brat za brata hovorí, že SIS pod vedením Pavla Gašpara je už na smiech aj proruským skupinám. A to napriek tomu, že vedenie štátu má s Ruskom pozitívne vzťahy. "Nereagovanie Slovenskej informačnej služby už nie je ani v ich prospech," povedal pre SME o navonok laxnom prístupe SIS odborník na hybridné hrozby Patrik Haburaj z NEST. V spojení so známymi prepojeniami členov Brat za brata aktivita nesie jasné znaky hybridného pôsobenia prispievajúceho k snahám Ruska v informačnej vojne proti Slovensku a celkovo Západu. Neexistujú však na to hmatateľné dôkazy. "Podkopáva to dôveryhodnosť štátnej inštitúcie, zvyšuje to polarizáciu spoločnosti a v podstate je to ďalšia destabilizačná aktivita proti Slovensku," vysvetľuje Haburaj. Bývalý šéf Centra boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo v minulosti Matúša Alexu za predstaviteľa ruskej vplyvovej štruktúry na Slovensku.

Brat za brata

Na Slovensku sa Brat za brata snaží presadzovať pozitívne vnímanie Ruska a jeho historickej úlohy spojenej s oslobodzovaním Slovenska Červenou armádou. Imidž osloboditeľa je pre Ruskú federáciu dôležitý z pohľadu verejnej mienky a využíva ho aj na to, aby vo verejnosti legitimizovala vojenskú agresiu na Ukrajine.

Matúš Alexa, ktorý stojí na čele gangu, je obdivovateľom Ruskej federácie a pravidelne sa chválil fotografiami zo stretnutí na ruskej ambasáde. Len pred niekoľkými mesiacmi dostal ocenenie od Vladimira Putina, na ruskej ambasáde mu ho odovzdal veľvyslanec Igor Bratčikov. Telegramový kanál Brat za brata je najzdieľanejším informačným zdrojom ruskej ambasády, hneď po moskovských spravodajských agentúrach. Činnosť gangu zastrešuje občianske združenie Motorkári Slovenska – Brat za brata.

Viac o téme: Hybridné hrozbyBrat za brataMatúš AlexaNárodná informačná služba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Európsky komisár pre obranu
Desivé varovanie eurokomisára: V Kremli sa už hovorí o útoku na NATO! Tajné služby majú dôkazy
Zahraničné
FOTO Polícia ide po krku
Polícia ide po krku skupine Brat za Brata: Ich šéf sa zveril fanúšikom, problémy s daňami a podpismi
Domáce
Proruská organizácia Brat za
Proruská organizácia Brat za brata opäť na scéne: Chcú sa dostať k prezidentovi! Reakcia Pellegriniho kancelárie
Domáce
FOTO Americko-ukrajinské rokovania v Saudskej
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina súhlasí s prímerím: USA s okamžitou platnosťou obnovia vojenskú pomoc
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia strany SaS: Výzva prezidentovi
Tlačová konferencia strany SaS: Výzva prezidentovi
Správy
Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, tvrdí referent správy registra AED
Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, tvrdí referent správy registra AED
Správy

Domáce správy

Za nového vedúceho Zastúpenia
Za nového vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku bol vymenovaný Peter Stano
Domáce
Dajte si pozor: Horská
Dajte si pozor: Horská záchranná služba upozorňuje na zľadovatené chodníky na horách
Domáce
Matúš Alexa oznámil vznik
Proruská skupina Brat za brata zakladá vlastnú TAJNÚ SLUŽBU! Chce sledovať ľudí, experti varujú pred hrozbou
Domáce
Záhadné zmiznutie: Jaro sa vybral na turistiku, už 2 dni je nezvestný. Toto je jeho posledná FOTO
Záhadné zmiznutie: Jaro sa vybral na turistiku, už 2 dni je nezvestný. Toto je jeho posledná FOTO
Prešov

Zahraničné

Európska komisia predstavila plán
Európska komisia predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy, tvrdí Netanjahu
Zahraničné
Horskí záchranári po smrti
Horskí záchranári po smrti turistu upozorňujú na veľmi náročné podmienky vo vyšších polohách Tatier
Zahraničné
Najvyššia spôsobená škoda v
Najvyššia spôsobená škoda v histórii: Polícia zadržala a obvinila sedem osôb z krátenia DPH pri obchodoch s elektronikou
Zahraničné

Prominenti

Bolek Polívka, partnerka Marcela
Herca Bolka Polívku pustili z nemocnice, no boj ešte nekončí: Lekári hovoria o ochrnutí!
Domáci prominenti
Britney Spears sa pustila
Britney Spears sa pustila do EXmanžela: Už má toho dosť... Teraz budem hovoriť JA!
Zahraniční prominenti
Michal Majself Švehla
Majselfova nočná mora: Keby nebol hudobník, takúto BEŽNÚ ROBOTU by NEZVLÁDOL!
Domáci prominenti
Diane Keaton
Náhla SMRŤ ikonickej Diane Keaton (†78): Rodina odhalila PRÍČINU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Poľka sa v Benátkach
Zlyhala navigácia alebo zdravý rozum? Turistka dôverovala mapám a skončila v kanáli! Možno len stačilo zdvihnúť hlavu...
Zaujímavosti
Krvavá história Soulu: V
Krvavá história Soulu: V Kórejskej vojne padol za jediný rok až štyrikrát
dromedar.sk
FOTO Tvár mu zdeformovalo zriedkavé
Mužovi choroba zmenila tvár na nepoznanie: To je ale NOS! Pivo ani bozky si roky neužil, lekári museli konať
Zaujímavosti
Záhadný signál z vesmíru:
Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!

Šport

Znásilnenie v dome Schumacherovcov? Blízky priateľ Micka je v tom namočený až po uši
Znásilnenie v dome Schumacherovcov? Blízky priateľ Micka je v tom namočený až po uši
Formula 1
Podvod, ktorému už čelili aj mnohí Slováci: Bývalý hokejista dostal po prstoch a ide za mreže
Podvod, ktorému už čelili aj mnohí Slováci: Bývalý hokejista dostal po prstoch a ide za mreže
Európa
Utrápený Poprad, nitrianska mašina či odchýlka Žiliny: Čo nás naučila prvá pätina Tipsport ligy?
Utrápený Poprad, nitrianska mašina či odchýlka Žiliny: Čo nás naučila prvá pätina Tipsport ligy?
Tipsport liga
Jesenná forma pokračuje: Šramková po tvrdej trojsetovej bitke vyradila turnajovú sedmičku
Jesenná forma pokračuje: Šramková po tvrdej trojsetovej bitke vyradila turnajovú sedmičku
WTA

Auto-moto

TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy

Kariéra a motivácia

Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Rady, tipy a triky
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov

Technológie

Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Android
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Bezpečnosť
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Aplikácie a hry

Bývanie

Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!

Pre kutilov

Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska podľa mesiaca narodenia: Nový pohľad na kompatibilitu mimo znamení zverokruhu
Partnerské vzťahy
Láska podľa mesiaca narodenia: Nový pohľad na kompatibilitu mimo znamení zverokruhu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matúš Alexa oznámil vznik
Domáce
Proruská skupina Brat za brata zakladá vlastnú TAJNÚ SLUŽBU! Chce sledovať ľudí, experti varujú pred hrozbou
Veľké PÁTRANIE! Jaromír (43)
Domáce
Veľké PÁTRANIE! Jaromír (43) si vyšiel do hôr, zrejme na Rysy: NIKOMU sa neozýva, zúfalý kamarát prosí o pomoc
Žiak autoškoly mal počas
Zahraničné
Nečakané ODHALENIE počas cestnej kontroly! Žiaka autoškoly dostali do úzkych: Čo ste užil? No, perník
Odstraňovanie pomníka Mareka Čulena
Domáce
Bratislava zrušila pomník vplyvného komunistu! VIDEO Socha je z námestia preč, TOTO s ňou spravia

Ďalšie zo Zoznamu