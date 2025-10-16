Proruská skupina Brat za brata zakladá vlastnú TAJNÚ SLUŽBU! Chce sledovať ľudí, experti varujú pred hrozbou

BRATISLAVA - Proruská platforma Brat za brata verejne oznámila, že už štyri mesiace buduje Národnú informačnú službu a vyzýva občanov, aby jej donášali informácie o takzvaných nepriateľoch národa. Experti v tom vidia potenciálnu destabilizačnú operáciu. Členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Irena Bihariová (PS) to vidí ako jasný znak rozkladu štátu, ktorý pod vedením Smeru chráni extrémistov.
Proruský motorkárský gang Brat za brata oznámil ďalšiu kontroverzné aktivitu po tom, čo v minulosti ohlasoval partizánske oddiely. Ide o vytvorenie samozvanej tajnej služby, ktorú nazvali Národná informačná služba (NIS). Informuje o tom denník SME.
Táto aktivita, ktorú gang prezentuje ako paralelnú tajnú službu, má byť alternatívou za štátnu Slovenskú informačnú službu. "Tá slúži prevažne politikom, preto spúšťame nový projekt NIS," vysvetlil v oznámení ich vodca Matúš Alexa, ktorého odborníci na hybridné hrozby považujú za reprezentanta ruskej vplyvovej štruktúry na Slovensku.
Alexa tvrdí, že NIS funguje už asi štyri mesiace, ale až teraz jej existenciu zverejnili, a ponúka ľuďom, aby priložili ruku k dielu a "zbierali informácie na všetkých tých, ktorí chcú zničiť Slovensko, prekrútiť históriu, zničiť kultúru a tradície". Svoju výzvu zverejnil cez kanál na sociálnej sieti a podporovateľov spolku vyzva, aby organizáciu kontaktovali elektronickou poštou a aktívne sa zapojili do projektu.
Podľa jeho slov, ktoré uviedol vo videoodkazoch na sociálnej sieti, NIS budú zhromažďovať informácie o tých, ktorí podľa jeho názoru poškodzujú Slovensko. "Títo ľudia budú mať za úlohu zbierať čo najviac informácií, všetkých klamstiev a všetko na ľudí, ktorí chcú zničiť našu krajinu, prekrútiť históriu, zničiť kultúru, tradície, ale aj zničiť obyčajných ľudí, ktorí niečo robia pre túto krajinu," opisuje plánované aktivity vodca gangu. Ciele budúcej špionáže označuje výrazom "telesá". SME pripomína, že termín dlhodobo využíva v komunikácii s verejnosťou v hanlivom význame. Väčšinou ide o novinárov, proeurópskych politikov či všeobecne kritikov gangu. Na tento účel údajne zriaďujú vlastné štúdio, ktorí budú zverejňovať tieto informácie.
Na novú aktivitu gangu upozornilo PS
Je to jasný znak rozkladu štátu, ktorý pod vedením Smeru chráni extrémistov, vyhlásila členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Irena Bihariová. "Buď sú spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní vyťažené odhaľovaním fiktívnych prevratov, alebo sú neschopné. Alebo, čo by bolo najhoršie, konajú v súlade s ruským modelom. Štát tam na špinavú prácu proti vlastným občanom používa podvratné skupiny," upozornila.
Progresívne Slovensko bude požadovať odpovede na výbore pre obranu a bezpečnosť a na výbore na kontrolu SIS. "Ak Ficova vláda tieto skupiny nepostihuje, musíme sa na výboroch pýtať, či ich dokonca nevyužíva," dodala Bihariová. Členka Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová upozornila, že činnosť združenia Brat za brata je v rozpore so zákonom o združovaní občanov. "Žiadne občianske združenie nemôže vykonávať funkcie štátneho orgánu ani zbierať údaje o občanoch pod zámienkou hľadania nepriateľov národa," vysvetlila.
"Kde je teraz vládna koalícia? Prenasleduje mimovládky, ktoré im kladú otázky o transparentnosti. Keď tu však máme združenie, ktoré zjavne predstavuje reálnu bezpečnostnú hrozbu, tak mlčí. A šéf SIS Pavol Gašpar sa tvári, že sa nič nedeje," zdôraznila Števulová. PS preto vyzýva ministerstvo vnútra, aby preverilo, či združenie stojace za platformou Brat za brata neporušuje zákon. Ak ho porušuje, malo by ho rozpustiť. Zároveň vyzýva aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoje právomoci voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorý nerobí nič pre ochranu krajiny pred extrémizmom a ruským vplyvom.
Odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor upozornil, že ide o zlyhanie spravodajských služieb a priamy dôsledok postoja vlády k extrémizmu. "Tieto skupiny sú roky aktívne a napojené na Rusko, ich členovia sa stretávajú s predstaviteľmi ruskej ambasády a dostávajú od nich vyznamenania. A teraz si dovoľujú budovať vlastnú spravodajskú sieť. Ak naše spravodajské služby robia, čo majú, kde sú výsledky?" spýtal sa. "Vidíme, že Ficova vláda extrémistov chráni. Príkladom je aj Bombic, ktorého obhajuje právnická kancelária podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, pričom Kaliňák má prístup aj k spravodajským informáciám o extrémistoch. Existuje preto podozrenie z konfliktu záujmov. A snáď nikto nepochybuje, že minimálne v tomto prípade Smer extrémistov, ktorí sú ohrozením slovenskej bezpečnosti, kryje a snaží sa im pomôcť," uzavrel Bátor.
Experti varujú pred destabilizačnou operáciou proti Slovensku
Odborník na hybridné hrozby Patrik Haburaj vidí v snahe gangu prezentovať svoje aktivity ako náhradu tajnej služby možnú destabilizačnú operáciu namierenú proti Slovensku. Javí sa ako súčasť Ruskom vedenej informačnej vojny proti Západu.
Prezídium Policajného zboru pre SME uviedlo, že akékoľvek oprávnené podozrenia z protiprávnej činnosti skupiny či jednotlivca budú preverovať príslušné policajné útvary. "Ochrana bezpečnosti občanov je našou prioritou, preto polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na území Slovenskej republiky a v prípade potreby na ňu primerane reaguje v rámci svojich zákonných kompetencií," reagovalo.
Problémom je aj potenciálny zber citlivých dát o občanoch, ku ktorému by podľa opisu aktivít Matúša Alexu mohlo dochádzať. Občianske združenie totiž nemôže zbierať či dokonca zverejňovať osobné údaje bez oprávnenia. Takáto činnosť môže byť podľa Úradu na ochranu osobných údajov realizovaná len na základe osobitného zákona alebo so súhlasom dotknutých osôb.
Inštitút pre nové bezpečnostné hrozby NEST v reakcii na aktivitu Brat za brata hovorí, že SIS pod vedením Pavla Gašpara je už na smiech aj proruským skupinám. A to napriek tomu, že vedenie štátu má s Ruskom pozitívne vzťahy. "Nereagovanie Slovenskej informačnej služby už nie je ani v ich prospech," povedal pre SME o navonok laxnom prístupe SIS odborník na hybridné hrozby Patrik Haburaj z NEST. V spojení so známymi prepojeniami členov Brat za brata aktivita nesie jasné znaky hybridného pôsobenia prispievajúceho k snahám Ruska v informačnej vojne proti Slovensku a celkovo Západu. Neexistujú však na to hmatateľné dôkazy. "Podkopáva to dôveryhodnosť štátnej inštitúcie, zvyšuje to polarizáciu spoločnosti a v podstate je to ďalšia destabilizačná aktivita proti Slovensku," vysvetľuje Haburaj. Bývalý šéf Centra boja proti hybridným hrozbám Daniel Milo v minulosti Matúša Alexu za predstaviteľa ruskej vplyvovej štruktúry na Slovensku.
Brat za brata
Na Slovensku sa Brat za brata snaží presadzovať pozitívne vnímanie Ruska a jeho historickej úlohy spojenej s oslobodzovaním Slovenska Červenou armádou. Imidž osloboditeľa je pre Ruskú federáciu dôležitý z pohľadu verejnej mienky a využíva ho aj na to, aby vo verejnosti legitimizovala vojenskú agresiu na Ukrajine.
Matúš Alexa, ktorý stojí na čele gangu, je obdivovateľom Ruskej federácie a pravidelne sa chválil fotografiami zo stretnutí na ruskej ambasáde. Len pred niekoľkými mesiacmi dostal ocenenie od Vladimira Putina, na ruskej ambasáde mu ho odovzdal veľvyslanec Igor Bratčikov. Telegramový kanál Brat za brata je najzdieľanejším informačným zdrojom ruskej ambasády, hneď po moskovských spravodajských agentúrach. Činnosť gangu zastrešuje občianske združenie Motorkári Slovenska – Brat za brata.