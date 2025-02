Stovky farmárov v Česku protestovali proti dovozom z krajín mimo Európskej únie

(Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Hlavná akcia sa uskutočnila na hraničnom priechode Hodonín - Holíč na hraniciach so SR, kam podľa polície prišlo asi 120 traktorov. Dodala, že doprava na mieste nekolabovala, lebo priechod bol jednak kyvadlovo prejazdný, ale najmä vodiči zvolili iné trasy. Českí farmári sa tiež s traktormi zhromaždili na hraniciach s Poľskom a Nemeckom, ale aj na mnohých miestach po ČR. Niektorí namiesto demonštrovania v uliciach zvolili diskusiu s občanmi, ktorým chceli problémy v poľnohospodárstve vysvetliť.

Kritizovali tiež dovoz obilia z Ukrajiny

Prekáža im najmä dohoda EÚ s juhoamerickými krajinami združenými v Mercosur, ktorá umožní nárast dovozu hovädzieho mäsa či hydiny, cukru alebo kukurice. Kritizovali tiež dovoz obilia z Ukrajiny. Obávajú sa, že by zvýšené dovozy mohli vytlačiť z trhu českých výrobcov, ktorí majú na produkciu vyššie náklady. "Boli by sme radi, ak by sa politici konečne zaujímali o poľnohospodárstvo, začali vnímať problémy a začali deregulovať. Byrokracia je obrovská, poľnohospodári sú tým veľmi zaťažení. Ak máme niekomu konkurovať, nemôžeme byť zaťažení byrokraciou. A naozaj potrebujeme, aby sa riešili vysoké ceny energií a plynu, pretože potom konkurovať nemôžeme," povedal vo vysielaní stanice ČT24 predseda Českého poľnohospodárskeho zväzu Martin Pýcha.

Šéfovi rezortu Výbornému nie je jasné, prečo českí farmári protestujú. "Protestom úplne nerozumiem, hoci chápem, že sa naši poľnohospodári chcú pripojiť k svojim európskym kolegom asi z nejakej solidarity. Ale my sme s nimi debatovali minulý týždeň na Úrade vlády (...) a tento týždeň sme sa stretli na jednej debate. Vedia, že sme pripravení v tej veci rokovať aj na úrovni Európskeho parlamentu a EÚ," povedal minister. Zdôraznil, že za českých farmárov na európskej úrovni "bojuje" a vyzdvihol, že v stredu Senátom prešiel antibyrokratický poľnohospodársky balíček.