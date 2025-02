Kryptomeny sa otriasajú v základoch: PÁD zaznamenali u takmer každej jednej, investori sú nervózni!

Kryptomeny zaznamenali v utorok 25. februára výrazný prepad. (Zdroj: gettyimages.com)

NEW YORK - Na trhu u investorov zavládol pomerne temný utorok. Reč je o 25. februári 2025, kedy sa majitelia viacerých kryptomien len s nervozitou dívali na stále viac padajúce kurzy svojich virtuálnych koruniek. Výnimkou nebol ani najpopulárnejší Bitcoin, ktorý sa prepadol úroveň 90-tisíc amerických dolárov. Hrozivé čísla však zaznamenali aj u ďalších populárnych kryptomien.

O nervozite investorov informoval aj český portál novinky.cz, ktorý informoval aj o žalostnom stave Bitcoinu. Ten sa v utorok 25. februára prepadol veľmi intenzívne pod hodnotu 90-tisíc dolárov, čo ho priviedlo na úroveň približne 85-tisíc. Z tej sa postupne zviecha až dnes, v stredu 26. februára, ale ide to veľmi pomaly.

Príčin je hneď niekoľko, úradovali aj hackeri

Za týmto pádom vraj stojí viacero faktorov. Najväčším je nedávny útok hackerov na kryptomenovú burzu Bybit, čo nalomilo dôveru investorov v kryptomeny. Investori však dlhodobo nervóznejú aj pre avizované clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ohroziť by to totiž mohlo aj ekonomickú stabilitu a vyvolať obchodné vojny. Na trhoch by tým pádom nastal väčší odklon od rizikovejších aktív, ako sú práve kryptomeny.

V utorok preto ani jedna z nižšie uvedených kryptomien, hádam okrem Sonic, nevykazovala známky stability, ale skôr kolapsu.

Hackerský útok na dubajskú kryptomenovú burzu Bybit z piatka 21. februára 2025 bol tiež jedným z hlavných strašiakov investorov. Hackerskej skupine Lazarus Group, napojenej na Severnú Kóreu, sa totiž podarilo odcudziť kryptomenu ethereum v hodnote takmer 1,5 miliardy dolárov. Hoci Bybit cez víkend oznámila, že získala späť takmer 100 percent ukradnutých prostriedkov, tak dôvera investorov v trh s kryptomenami zostala značne otrasená.

Trumpov nástup len nedávno poslal kryptomeny do výšin

Trh sa teda paradoxne otáča po tom, ako dôvery v kryptomeny astronomicky narástla aj po príchode Donalda Trumpa do Bieleho domu. Hodnota samotného Bitcoinu sa dokonca v decembri 2024 prehupla cez 100-tisíc dolárov.

Panoval aj optimizmus, že Trumpova administratíva uvoľní reguláciu okolo kryptomien a bude presadzovať iniciatívy, ako je napríklad zriadenie strategického bitcoinového fondu. Zdá sa však, že aj tu investori narazili na realitu a ich strach je väčší ako dôvera v staronovú americkú administratívu.