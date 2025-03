Analytici radia nepanikáriť: Pokles akcií môže byť príležitosťou na výhodný nákup

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Americký akciový trh čelí výrazným poklesom. Akcie najväčších amerických spoločností v indexe S&P 500 klesli za mesiac o viac ako 8 %, technologický index Nasdaq dokonca o vyše 12 %. Klesali aj akcie malých spoločností o zhruba 17 %. Napriek tomu, že medzi investormi začínajú narastať obavy, nejde o také dramatické poklesy, aby sme mohli hovoriť o kríze. Upozornili na to investiční odborníci z Across Private Investments, podľa ktorých by investori nemali podliehať panike.