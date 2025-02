Desivé proroctvo Nostradama: Predpovedal smrť aj nástupcu pápeža Františka, tieto slová neveštia nič dobré!

Francúzsky astrológ a veštec Nostradamus predpovedal smrť a nástupcu pápeža Františka (Zdroj: SITA, Profimedia.sk)

Niektorí veria, že Nostradamus, označovaný aj ako „prorok skazy“ už v minulosti predpovedal veľké svetové udalosti s mimoriadnou presnosťou. Medzi inými aj nástup Adolfa Hitlera k moci, útoky z 11. septembra, pandémiu Covid-19, ale aj minuloročné zemetrasenie na Nový rok v Japonsku, informoval americký New York Post.

V knihe „Les Prophéties“, teda „Proroctvá“ vydanej v roku 1555 sú predpovede svetových vojen, moru, prírodných katastrof, ale aj občianske nepokoje, politické vraždy, či dni plné nešťastia a skazy. Najnovšie sa však pozornosť upriamuje na zdravotný stav pápeža Františka a proroctvo, ktoré padlo v súvislosti s jeho nástupcom. V 16. storočí Nostradamus predpovedal, že „smrťou veľmi starého veľkňaza bude zvolený Riman v dobrom veku. Bude sa o ňom hovoriť, že oslabuje svoj zrak...ale dlho bude sedieť a vykonávať aktivitu“, v preklade by to teda mohlo znamenať, že po smrti pápeža Františka môže nový pápež oslabiť katolícku cirkev, no vo svojej funkcii bude pôsobiť veľmi dlho.

Pápež František je už 11. deň hospitalizovaný pre komplikácie spôsobené pľúcnou infekciou. Podľa najnovších správ vatikánskeho tlačového strediska pápež "dobre odpočíval celú noc a klinický stav Svätého Otca sa mierne zlepšil". Ani včera sa nevyskytli žiadne epizódy astmatickej respiračnej krízy a dokonca sa niektoré výsledky laboratórnych testov zlepšili.

Pápež pokračuje v kyslíkovej terapii a tím lekárov pristúpil aj k mierne zníženému prietoku kyslíka. Lekári sú ale v informovaní verejnosti opatrní a nezverejňujú prognózu najmä vzhľadom na zložitosť klinického obrazu. Pápež poďakoval veriacim za ich povzbudivé slová a modlitby. Na Námestí svätého Petra sa vo včerajších večerných hodinách modlili kardináli, Rímska kúria, Rimania i pútnici. Modlitbe predsedal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.