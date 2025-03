Situácia vo Wuhane nahráva Nostradamovým predpovediam: Smrtiaci vírus môže spôsobiť väčšiu pohromu ako covid

Nostradamus predpovedal viaceré historické udalosti, ktoré sa napokon vyplnili. (Zdroj: profimedia.sk, gettyimages.com)

WUHAN/LONDÝN - To, čo sme zažívali počas roka 2020 zrejme nemusí znamenať to najhoršie. Aspoň toho sa obávajú niektorí, ktorí sledujú predpovede slávneho veštca Nostradama. Ten v proroctvách predpovedal mnohé pohromy, ktoré sa napokon odohrali a teraz sa vo veľkom diskutuje o ďalšej pohrome z Wuhanu, kam zrejme vedú stopy aj pandémie koronavírusu z roku 2020.

Na možné napĺňanie Nostradamovej predpovede upozornil český server Blesk.cz. Vec sa má totiž tak, že vedci v Číne objavili nový koronavírus HKU5-CoV-2, geneticky príbuzný s vysoko smrtiacim vírusom MERS.

Odborníci preto varujú pred možným prenosom na človeka, čo vyvoláva obavy z novej pandémie. Tu prichádza na scénu spomínaný Nostradamus, ktorý vo svojich proroctvách predpovedal, že v roku 2025 zasiahne Anglicko "návrat prastarého moru". Vízie, ktoré Nostradamu mal, bývajú často spájané s mnohými historickými udalosťami, vrátane Veľkého požiaru Londýna či vzostupu Napoleona.

(Zdroj: Getty Images)

Odborníci sú ako na ihlách

Vedci z wuchanského inštitútu virológie oznámili objav nového koronaviru HKU5-CoV-2, ktorý bol nájdený u netopierov. Štúdie naznačujú, že patogén dokáže viazať na ľudský receptor ACE2. Vyznačuje sa teda schopnosťou prenosu na človeka. Nový kmeň má ešte geneticky bližšie k vírusu MERS (Blízkovýchodný respiračný syndróm) ako k SARS-CoV-2.

MERS má úmrtnosť až 33 %, čo viacerým odborníkom naháňa strach. Je to totiž až desaťkrát viac ako pri covide.

Čo s tým má Nostradamus?

Aká je teda spojitosť týchto zistení s veršami slávneho Nostradama? Nuž, v nich sa objavuje zmienka o "veľkej epidémii, ktorá sa vráti z minulosti" a ktorá bude sprevádzať obdobie vojen a nestability v Európe. Výklady jeho vízií nie sú vždy jednoznačné, no niektorí napriek tomu tvrdia, že mohol mať na mysli pandémiu. Pár ich už v minulosti zdecimovalo Európu.

(Zdroj: profimedia.sk)

Ľudstvu hrá do karát to, že doteraz nebol vírus potvrdený u žiadneho človeka. Je však známe, že koronavírusy môžu mutovať a prispôsobovať sa. To znamená, že nebezpečenstvo nemožno podceniť, aj keď momentálne neexistujú dôkazy o bezprostrednej pandemickej hrozbe.