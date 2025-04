Proroctvá Baby Vangy sa začínajú napĺňať: Ničivé zemetrasenie už bolo! Čo nás ešte podľa nej čaká v roku 2025?

Baba Vanga (Zdroj: Youtube/AnotherLife2Time csatornája)

Zem sa zatriasla a smrť kosila bez varovania

Zemetrasenie s magnitúdou 7,7, ktoré 28. marca 2025 zasiahlo Mjanmarsko, zanechalo za sebou ničivú spúšť. Región Sagaing, druhé najväčšie mesto Mandalay a dokonca aj hlavné mesto Naypyidaw boli otrasené až do základov. Podľa oficiálnych údajov vládnucej vojenskej junty si katastrofa vyžiadala najmenej 3 514 obetí, pričom 210 ľudí je stále nezvestných. Najviac mŕtvych hlásia práve z oblasti okolo Mandalay – viac ako 2 100 ľudí tam prišlo o život. Očakáva sa však, že skutočný počet obetí bude ešte vyšší.

A akoby to nestačilo, od prvého aprílového víkendu situáciu ešte viac zhoršili prudké dažde a vietor, ktoré zničili provizórne nemocnice a stanové tábory postavené medzinárodnými záchrannými tímami. Hrozia záplavy a zosuvy pôdy. Vzduch v oblasti je preniknutý zápachom rozkladajúcich sa tiel – mnohí preživší odmietajú vstúpiť späť do svojich domov a naďalej nocujú pod holým nebom. Podľa svedkov citovaných médiom The Irrawaddy je mesto Sagaing zničené na 80 percent.

Proroctvo z hrobu: Baba Vanga vraj videla katastrofu dopredu

Medzi troskami a smrťou sa opäť vynorilo meno, ktoré v podobných chvíľach nikdy nechýba – Baba Vanga, slepá veštica z Petriču, narodená v roku 1911 v macedónskej Strumici, ktorá zomrela v roku 1996. Napriek tomu, že je mŕtva takmer tri desaťročia, jej proroctvá sú stále predmetom vášnivých diskusií.

Teraz sa ozývajú hlasy, ktoré tvrdia, že prírodná katastrofa bola predpovedaná v temnom proroctve – od nikoho menšieho ako Baby Vangy, známa aj ako "Veštkyňa z Petriču". Rovnako mala predpovedať smrť princeznej Diany, teroristické útoky z 11. septembra či množstvo ďalších prírodných katastrof.

Ale zemetrasenie môže byť len začiatkom toho, čo nás ešte čaká.

Temné tiene nad rokom 2025: Čo všetko Baba Vanga predpovedala?

Podľa neoverených výkladov jej proroctiev sa má tento rok niesť v znamení globálnych otrasov – doslova aj metaforicky. Tu sú najdesivejšie vízie, ktoré sa pripisujú jej zápiskom pre rok 2025:

Brutálny vojnový konflikt v Európe

Jeden z najsilnejších a najznepokojujúcejších odkazov hovorí o vojne, ktorá prepukne v Európe a zachváti viacero krajín. V kontexte súčasného geopolitického napätia v rôznych častiach kontinentu znie toto proroctvo ako zlovestné varovanie. Baba Vanga údajne naznačila, že pôjde o konflikt, ktorý otrasie základmi Západu a rozdelí svet na nové bloky.

Použitie jadrových zbraní

Ďalšie varovanie sa týka možného nasadenia jadrových zbraní v menšom rozsahu. Aj keď neuviedla konkrétny štát ani presný čas, jej vízia "žiariaceho neba a mŕtvych vtákov padajúcich z neba" bola často interpretovaná ako obraz nukleárnej pohromy.

Zásah do ľudského genómu

Rok 2025 mal byť podľa Baby Vangy aj rokom vedeckých experimentov, ktoré prekročia etické hranice. Konkrétne hovorila o "zmenách v DNA, ktoré premenia človeka na niečo iné". Niektorí to interpretujú ako varovanie pred genetickými modifikáciami či experimentami s umelou inteligenciou, ktoré by mohli mať nezvratné následky.

Objav, ktorý otrasie chápaním vesmíru

Vo vízii, ktorú veštkyňa údajne opísala ako "záblesk pravdy z temnoty", mnohí vidia predzvesť astronomického objavu, ktorý má zmeniť naše chápanie o živote vo vesmíre. Objav mimozemského života? Otvorenie červích dier? Koniec našej izolácie vo vesmíre?

Ekonomický kolaps

Baba Vanga predpovedala aj zásadné otrasy svetovej ekonomiky, ktoré majú viesť k bankrotu veľkých bánk a prepadu trhov. Rok 2025 by tak mohol byť aj rokom hospodárskeho chaosu, s dôsledkami pre bežných ľudí na celom svete. Žeby veštkyňa narážala na Trumpovu colnú politiku?

Zbožné klamstvá alebo zlovestná pravda?

Aj keď skeptici opakovane spochybňujú autenticitu a presnosť proroctiev Baby Vangy, milióny ľudí na celom svete veria, že jej duchovné dedičstvo je výstrahou, ktorú by ľudstvo nemalo ignorovať. Faktom je, že mnohé z jej výrokov sú nejasné, symbolické a často interpretované spätne. No zhodou okolností alebo osudu sa niektoré z jej vízií nebezpečne približujú realite.

Je to len súhra náhod? Alebo nás rok 2025 skutočne vtiahne do temného scenára, ktorý predpovedala žena bez očí, ale so zrakom do večnosti?