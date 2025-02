Problémy na lete z New Yorku do Indie: Pre bombovú hrozbu odkonili lietadlo do Ríma! Sprevádzali ho stíhačky

(Zdroj: FB / Flightradar24)

NEW YORK/ DILLÍ - Pasažieri letu z New Yorku do indického Dílií zažili poriadne krušné chvíle. Po tom, ako mali polovicu letu za sebou, sa nad Azerbajdžanom museli cez Kaspické more otočiť naspäť do Európy pre bombovú hrozbu. Smerovali na rímske letisko Leondarda da Vinciho, kam ho doprevádzali aj stíhačky.

Boeing 787 Dreamliner vzlietol z Newyorského letiska v sobotu 22. februára krátko po pol deviatej a práve sa nachádzal nad Azerbajdžanom, keď sa muselo núdzovo otočiť naspäť nad Európu. Dôvod znel hrozivo - bombová hrozba.

Footage of AAL292 that's being escorted by fighter jets. https://t.co/WO7gaN0Z14 pic.twitter.com/Hu8odFcQZj — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) February 23, 2025

"Let American Airlines #AA292 z New Yorku do Dillí sa otočil cez Kaspické more a odklonil sa až do Ríma po bombovej hrozbe letu. Počas pristátia v Ríme lietadlo sprevádzali talianske stíhačky," informoval na sociálnej sieti portál Flightrada24.

"AA 292, ktorá premáva z New Yorku do Dillí, bola presmerovaná do Ríma z dôvodu potenciálnej bezpečnostnej hrozby na palube lietadla. Úzko spolupracujeme s miestnymi úradmi a podľa vývoja situácie budeme poskytovať aktuálne informácie. Ceníme si trpezlivosť a spoluprácu našich cestujcich," uviedla spoločnosť American Airlines vo vyhlásení. Informoval o tom portál The Times of India.

American Airlines flight #AA292 from New York to Delhi made a U-turn over the Caspian Sea and diverted all the way to... Posted by Flightradar24.com on Sunday, February 23, 2025

