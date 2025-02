Európska únia sa musí snažiť odvrátiť colnú vojnu s USA, uviedol nemecký vicekancelár Habeck

(Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka, file)

archívne video

Hojsík v Európskom parlamente o postupe EÚ po zavádzaní nových amerických ciel (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Americký prezident Donald Trump hrozí výrazným zdražením dovozu automobilov do USA. To by mohlo tvrdo zasiahnuť nemecký automobilový priemysel, ktorý má už aj tak vážne problémy. Clá na dovoz automobilov do USA by boli v rozsahu 25 %, povedal Trump v utorok (18. 2.) na tlačovej konferencii. Konkrétnejšie sa plánuje vyjadriť 2. apríla. Clá by sa podľa neho neuplatňovali, ak by zahraničné spoločnosti vyrábali v USA.