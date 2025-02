Trumpova vláda zrušila výber mýta v New Yorku: Prezident bol od začiatku proti

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

NEW YORK — Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadila ukončiť nedávno zavedené vyberanie mýta pre motorové vozidlá v New Yorku. Americký minister dopravy Sean Duffy v zdôvodnení tohto kroku v stredu uviedol, že mýto je "fackou do tváre americkej robotníckej triedy a vlastníkov malých podnikov“, informujeme s odvolaním sa na agentúru DPA.

Trump, ktorý vlastní niekoľko nehnuteľností v New Yorku, bol od začiatku proti zavedeniu mýta. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že mýto je mŕtve a "Manhattan a celý New York sú zachránené." Veľkými písmenami dodal: "Nech žije kráľ." Nie je jasné, koho presne tým myslel. Od začiatku januára vyberal New York od väčšiny vodičov poplatok vo výške deväť dolárov, čo je v prepočte niečo vyše 8,60 eura. Existovalo niekoľko výnimiek, napríklad pre osoby s nízkymi príjmami. Spoplatnená zóna až na zopár výnimiek zahŕňala celú južnú časť Manhattanu po 60. ulicu.

Mýto sa malo začať vyberať už vlani v lete

Mýto by malo znížiť nielen intenzitu dopravy, ale aj znečistenie ovzdušia. Vyzbierané peniaze by mali ísť na projekty miestnej a regionálnej verejnej dopravy a infraštruktúry. Mýto sa malo začať vyberať už vlani v lete a jeho výška bola stanovená na 15 dolárov. Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová však jeho zavedenie zastavila pre obavy z ekonomických následkov. V prepracovanom projekte bola sadzba znížená. Proti tomuto kontroverznému plánu však protestovali politici, taxikári i samotní obyvatelia.