Európska únia mení pravidlá hry: Dovoz potravín sa sprísni, cieľom je ochrana zdravia a poľnohospodárov

BRUSEL - Európska únia plánuje zablokovať dovoz niektorých potravín vyprodukovaných podľa odlišných noriem. Chce tak chrániť svojich poľnohospodárov. Opatrenie je podobné obchodnej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa založenej na reciprocite. Napísal to dnes list Financial Times (FT) s odvolaním sa na troch úradníkov z EÚ.

Európska komisia sa má podľa listu na budúci týždeň dohodnúť na preskúmaní prísnejších dovozných limitov. Medzi prvými by sa mohla zamerať na americké plodiny, napríklad na sóju pestovanú za použitia pesticídov, ktoré poľnohospodári v EÚ nesmú používať. EK je dlhodobo proti výzvam Francúzska a ďalších členských štátov na recipročné zaobchádzanie. Tvrdí, že by to porušovalo pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá umožňuje reštrikcie len z vedeckých dôvodov, ktoré nediskriminujú dovoz. EÚ zakazuje množstvo pesticídov, pretože škodia rastlinám alebo zvieratám. A to aj v prípade, že jej zdravotná agentúra rozhodla, že v nízkych koncentráciách je ich použitie bezpečné.

Plán EÚ je súčasťou Vízie pre poľnohospodárstvo, ktorú vypracoval komisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. Podľa zdroja plán odkazuje na potrebu dodržiavať medzinárodné pravidlá. Komisár pre zdravotníctvo Olivér Várhelyi nedávno uviedol, že do EÚ by nemali byť vpustené potraviny vypestované pomocou pesticídov obsahujúcich karcinogény, mutagény alebo endokrinné disruptory, teda látky, ktoré môžu narušiť hormonálnu rovnováhu v tele a ovplyvniť zdravie. Jedným z nich je veľmi toxický herbicíd paraquat, ktorý je zakázaný v EÚ, ale používaný v USA. EK bude tiež zahŕňať do budúcich obchodných dohôd vyššie štandardy životných podmienok zvierat. EÚ má pravidlá týkajúce sa množstva priestoru pre sliepky a teľatá, čistoty miest, v ktorých žijú, a ďalších vecí, ktoré zvyšujú náklady pre európskych poľnohospodárov.