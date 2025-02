Prístupové rokovania s Albánskom a Čiernou Horou by mohli skončiť do 2027

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

MNÍCHOV - Prebiehajúce prístupové rokovania EÚ s Albánskom a Čiernou Horou by sa podľa eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej mohli zavŕšiť do konca roka 2026 alebo v roku 2027. Kosová sa takto v nedeľu vyjadrila na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), informujeme podľa agentúry DPA.

Čierna Hora a Albánsko sú podľa nej aktuálne poprednými kandidátmi na vstup do EÚ. Na nedeľnom diskusnom paneli o urýchlení integračného procesu balkánskych krajín tiež poznamenala, že aj Severné Macedónsko by sa mohlo veľmi rýchlo dostať "na dobrú cestu". Kosová je eurokomisárkou pre rozširovanie EÚ len od decembra. V nedeľu vyjadrila presvedčenie, že do konca svojho funkčného obdobia by mohla uzavrieť dve až tri prístupové rokovania.

Všetky členské krajiny EÚ súhlasili s prístupovými zmluvami

Ukončenie rokovaní však ešte neznamená vstup krajín do EÚ, približuje DPA. Je totiž potrebné, aby všetky členské krajiny EÚ súhlasili s prístupovými zmluvami, ktoré vyjedná Európska komisia a následne ich ratifikovali. Napríklad vo Francúzsku by sa pred takýmto schválením dokonca mohlo konať ešte aj referendum.

Albánsky premiér Edi Rama reagoval na slová Kosovej s opatrným optimizmom. Poznamenal, že keď jeho krajina začínala integračný proces, mal ešte čierne vlasy, zatiaľ čo dnes je sivovlasý. Podobne sa na spoločnej diskusii vyjadril aj predseda vlády Severného Macedónska Hristijan Mickoski, ktorý ostro kritizoval zdĺhavosť prístupových rokovaní. Povedal, že by si neželal, aby ostatné krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, mali rovnaké skúsenosti ako tá jeho.

Severné Macedónsko je oficiálnym kandidátom na vstup do Únie už od roku 2005

DPA pripomína, že Severné Macedónsko je oficiálnym kandidátom na vstup do Únie už od roku 2005, Čierna Hora od 2010 a Albánsko od roku 2014. Kosová povedala, že dokáže pochopiť sklamanie z niekedy zdĺhavých rokovaní. Eurokomisárka tiež uviedla, že členstvo v EÚ už dávno nie je len o vstupe na európsky hospodársky trh, ale prispieva aj k väčšej bezpečnosti daných krajín.

"Tento (prístupový) proces už urýchľujeme, najmä v prípade Ukrajiny. V Európskej únii pracujeme dva až trikrát rýchlejšie, no mali by sme rozlišovať medzi technickou a politickou časťou (integračného) procesu," povedala. Dodala, že čo sa týka zmieneného politického hľadiska, tak stále platí, že nijaké dôležité kroky sa nedajú realizovať bez vôle všetkých členských krajín.