Bejrút vyzýva USA, aby tlakom na Izrael dosiahli jeho odsun z juhu Libanonu

Izraelské bombardovanie v južnom Libanone. (Zdroj: TASR/AP/Leo Correa)

BEJRÚT - Libanon vyzval Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael a donútili ho stiahnuť svoje jednotky v juhu Libanonu do 18. februára, ako to stanovuje dohoda o prímerí s proiránskym militantným hnutím Hizballáh. Vo štvrtok o tom informovala televízia al-Džazíra s odvolaním sa na libanonského ministra hospodárstva Amína Saláma.

Salám vo svojom statuse na sieti X okrem toho odsúdil izraelskú armádu za to, že v stredu vyslala svoje bojové lietadlá nad Bejrút, kde zrejme v rámci demonštrácie sily prelomili zvukovú bariéru. Podľa Saláma táto "agresia" prišla v reakcii na naliehanie libanonského prezidenta Džúzífa Awna, aby Izrael dokončil odsun svojich jednotiek do termínu stanoveného v dohode o predĺžení prímeria. "Naliehavo vyzývame amerického sprostredkovateľa, aby tlačil na vládu (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua, aby sa úplne stiahla z libanonského územia do 18. februára 2025," napísal Salám na X.

في حديث خاص على هامش مشاركتي في القمة العالمية للحكومات في دبي، قلتُ إن الحرب في لبنان وغزة ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني، تُقدَّر بين 10 و15 مليار دولار، وتسببت في دمار واسع جنوب البلاد.



كما أشرتُ إلى أن الحرب أثرت بشكل كبير على البنية التحتية الحيوية في لبنان، حيث تضررت… pic.twitter.com/TVLGC5iQCO — Amin Salam - أمين سلام (@Amin_G_Salam) February 13, 2025

Tlačová agentúra Reuters nedávno informovala, že Izrael sa snaží odložiť stiahnutie svojich jednotiek najmenej do 28. februára. Agentúra s odvolaním sa na libanonského predstaviteľa a zahraničného diplomata doplnila, že Izrael požiadal o zotrvanie na piatich postoch v južnom Libanone ďalších desať dní. Izraelský verejnoprávny telerozhlas Kan, citujúci vysokopostavených predstaviteľov izraelského bezpečnostného kabinetu, medzičasom uviedol, že USA udelili izraelským vojakom povolenie na pobyt na "niekoľkých miestach" v Libanone aj po 18. februári. Nový hraničný termín sa v správe Reuters nespomínal.

Izrael svoj odsun z južného Libanonu do 60 dní neukončil

Izrael a proiránske hnutie Hizballáh uzavreli dohodu o prímerí 27. novembra 2024. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone a Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Izrael však svoj odsun z južného Libanonu do 60 dní neukončil, preto bola platnosť prímeria predĺžená do 18. februára.

Pozemná operácia na juhu Libanonu

Sporadické vzájomné prestrelky v libanonsko-izraelskom pohraničí sa stali prakticky každodennými od 8. októbra 2023 - deň po útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas na Izrael, ktorým prepukla vojna v Pásme Gazy. V druhej polovici septembra 2024 izraelská armáda výrazne zintenzívnila ostreľovanie Hizballáhu v Libanone a zabila aj niekoľko jeho veliteľov vrátane dlhoročného lídra Hasana Nasralláha.

Od začiatku októbra 2024 izraelská armáda podnikala aj pozemnú operáciu na juhu Libanonu. Hizballáh je najmocnejšou vojenskou silou v Libanone, kde má svojich zástupcov vo vláde i v parlamente. Proti Izraelu bojuje od svojho vzniku v 80. rokoch a niektoré krajiny vrátane USA ho považujú za teroristickú organizáciu. EÚ označuje za teroristické len vojenské krídlo Hizballáhu.