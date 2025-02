Ukrajinci sa prerátali: KĽDR sa pripravuje na ďalší úder na Ukrajine! Chystá veľkú posilu pre Rusko

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Severokórejskí vojaci, ktorí bojovali v ruskej Kurskej oblasti, boli údajne stiahnutí kvôli vysokým stratám na životoch. Juhokórejské tajné služby však tvrdia, že nejde o definitívny koniec ich účasti vo vojne, ale skôr o prípravu nových posíl, ktoré Kim Čong-un plánuje vyslať na podporu Ruska.