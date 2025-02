Kim po 4 rokoch zavítal do mauzólea svojho otca: KĽDR bol Deň žiarivej hviezdy

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Russian Ministry of Natural Resources and Ecology telegram channel via AP)

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v sobotu v Pchjongjangu navštívil Palác slnka Kumsusan, kde je pochovaný jeho otec Kim Čong-il. Návšteva sa uskutočnila v deň výročia narodenia zosnulého vodcu. S odvolaním sa na severokórejské médiá o tom v noci na pondelok informovala agentúra Johnap.