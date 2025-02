Dievčatko (2) strčilo ruku do zapnutého mlynčeka na mäso! HROZNÝ výjav záchranárov po príchode do bytu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na to, aby sa život navždy zmenil, často stačí chvíľka nepozornosti – ako sa to stalo v nedeľu večer v Ottakringu, keď dvojročné dievčatko siahlo rukou do spusteného mlynčeka na mäso. O prípade píše rakúsky denník Kronen Zeitung, podľa ktorého bola 28-ročná matka s jej známou na blízku, no v osudný okamih sa im stratilo z dohľadu.

Matka ihneď zalarmovala záchranné zložky. Keď záchranári prišli na miesto, zbadali hrozivý výjav. Polovica predlaktia dievčatka, ktoré nahlas kričalo od bolesti, uviazla v mlynčeku na mäso. Dievčatku začali okamžite poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa ukázala ako mimoriadne zložitá.

Nakoniec bolo dievčatko aj s časťou kuchynského spotrebiča prevezené na pohotovosť, kde už čakala skupina hasičov. Až tam sa podarilo dvojročné dievčatko vyslobodiť z mlynčeka na mäso, po čom muselo postúpiť urgentný chirurgický zákrok. Okolnosti nehody sú podľa polície stále predmetom vyšetrovania. 28-ročná matka bude čeliť obvineniu.