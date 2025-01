Hromadná nehoda na východe: Cestu úplne uzavreli! Zranilo sa osem ľudí, medzi nimi sú aj deti

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Aktualizované

Polícia krátko pred 22:30 informovala, že cesta je už prejazdná. "Podľa informácií, ktoré nám poskytla hovorkyňa UNLP Košice Ladislava Šustová, na Klinike úrazovej chirurgie na Rastislavovej ulici hospitalizovali pacienta s ťažkým úrazom, je v stabilizovanom stave, hospitalizovaný na JIS. Na Oddelení urgentného príjmu na Triede SNP ambulantne ošetrili matku s dieťaťom. Rozsah zranení ďalších účastníkov dopravnej nehody zatiaľ nemáme k dispozícii," uviedli.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K NEHODE V DRIENOVCI ‼️ ❗️ ÚSEK CESTY I/16 JE UŽ PLNE PREJAZDNÝ, BEZ OBMEDZENÍ❗️ 🚑Podľa... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Friday, January 17, 2025

"Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo dnes krátko pred 17.30 h ambulancie záchrannej zdravotnej služby k dopravnej nehode troch áut do obce Drienovec," povedala hovorkyňa záchranárov Danka Capáková. Na mieste bolo ošetrených celkovo 8 osôb, z toho tri deti. "Do nemocníc bolo následne transportovaných 6 osôb, pričom zvyšné dve transport odmietli," uviedla. Osoby, ktoré boli prevezené do nemocníc utrpeli podľa jej slov povrchové poranenia hlavy, hrudníka a dolnej končatiny.

Cesta bola uzavretá

Prvotné informácie hovorili o piatich zranených. Podľa prvotných informácií by malo byť na mieste 5 ľahšie zranených osôb. Bližšie informácie budú známe až po ukončení zásahu," informovala v tom čase Capáková.

Polícia neskôr potvrdila, že zranených je viac. Cesta bola niekoľko hodín obojsmerne uzatvorená, obchádzka bola možná cez obec Drienovec. "Dopravnú nehodu aktuálne dokumentujeme. Bližšie informácie poskytneme neskôr," uviedla polícia.

