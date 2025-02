Zákulisné správy o prvej dáme: Prehovorili informátori! Z Melanie Trumpovej je úplne iná osoba

Melania Trumpová s manželom Donaldom Trumpom (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Melania Trumpová sa v januári 2025 po druhý raz ujala úlohy prvej dámy USA. Už v minulom roku poskytla verejnosti náhľad do svojho súkromia prostredníctvom svojich memoárov, no teraz prichádzajú ďalšie informácie od jej blízkych spolupracovníkov.

Melania Trumpová sa zmenila: Čo hovoria zasvätení?

Počas prvej prezidentskej éry Donalda Trumpa zostávala Melania v úzadí, no v posledných mesiacoch začala vystupovať sebavedomejšie. Na jeseň 2024 vzbudila pozornosť svojou autobiografiou, v ktorej odhalila viac o svojom živote po boku jedného z najkontroverznejších prezidentov USA.

Podľa zdrojov z jej okolia sa Melania Trump výrazne zmenila. Jej osobná fotografka Regine Mahaux pre magazín Hello! uviedla: „Je to iný človek ako pred ôsmimi rokmi, no zároveň zostala verná samej sebe.“ Tvrdí, že Melania dnes pôsobí uvoľnenejšie a otvorenejšie prejavuje svoje názory.

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)

Sebavedomá, no nenáročná na pozornosť

Hoci Donald Trump často priťahuje pozornosť svojimi kontroverznými vyhláseniami, jeho manželka zostáva pokojná a distingvovaná. Stylista Hervé Pierre a interiérový dizajnér Tham Kannalikham sa zhodujú, že Melania Trumpová je cieľavedomá, inteligentná a verná svojim hodnotám. „Nikdy sa nesťažuje, nikdy nenariekala,“ tvrdí Mahaux.

Napriek životu v centre diania nevyhľadáva reflektory. „Vždy stojí za svojím manželom. On je ten, kto je v centre pozornosti, ona to nepotrebuje. Je veľmi dobrá ‘dvojka’,“ dodáva Mahaux.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)

Melania a jej vzťah s Barronom Trumpom

Melania Trump je predovšetkým oddanou matkou. Jej syn Barron Trump, ktorý nedávno oslávil 18 rokov, je podľa niektorých konzervatívcov v USA vnímaný ako potenciálny budúci prezident. „Barron je šťastný a hrdý – a ona je nesmierne hrdá na neho. Ich vzťah je výnimočný,“ opisuje Mahaux

Barron Trump prerástol svojich rodičov. (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Kto je Melania Trumpová?

Melania Trump sa narodila v roku 1970 v bývalej Juhoslávii. V 90. rokoch sa presťahovala do USA a v roku 2006 získala americké občianstvo. O rok skôr sa vydala za Donalda Trumpa, čím sa stala jeho treťou manželkou.

Zatiaľ čo Donald Trump sa často dostáva do konfliktov a neváha útočiť na svojich oponentov, Melania zostáva v očiach mnohých pokojnou a zdvorilou osobnosťou. Podľa stylistu Hervého Pierra jej neprekáža urobiť zamestnancom kávu či sama zbaliť kufre pred cestou. Hoci je prvou dámou, stále zostáva nohami na zemi.