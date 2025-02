U Huliaka nezostane kameň na kameni: Malatincov príchod otrasie stanovami strany, odchod z NATO ostane len snom

Malatincov príchod do Národnej koalície zrejme spôsobí otrasy v stanovách. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Martin Baumann)

archívne video

Roman Malatinec odchádza z Hlasu-SD, pridáva sa k Rudolfovi Huliakovi (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Šokujúci obsah programu

Po prestupe Malatinca do radu huliakovcov si na niektoré stanovy Národnej koalície v rámci predvolebného programu posvietili viacerí odborníci. Tí si všimli, že volebný program strany Národná koalícia pod vedením Rudolfa Huliaka v sekcii medzinárodných spoločenstiev a mimovládnych organizácií spomína nepodpísanie zotrvania v pakte NATO 2024 a vystúpenie zo štruktúr Európskej únie, čo bolo pomenované ako "Slovexit".

(Zdroj: narodnakoalicia.sk)

Prestup roka a zmena hodnôt?

Strana sa do parlamentu priamo nedostala, no jej niektorí členovia, vrátane Rudolfa Huliaka, sa do parlamentu prekrúžkovali cez kandidátku Slovenskej národnej strany. Podľa webu Aktuality.sk sa však po Malatincovom odchode z Hlasu do Národnej koalície môže všetko zmeniť. Sám Malatinec sa podľa doterajších vyjadrení totiž nestotožňoval s programom, ktorý by otvorene hovoril o vystúpení z EÚ a NATO.

Malatinec sa po pripojení k huliakovcom stal dokonca novým členom whatsappovej skupiny a získal aj nové miesto v rokovacej sále. Poslanec Pavel Ľupták zo zoskupenia huliakovcov sa ešte preventívne vyjadril, že "záujem o ďalších nezaradených poslancov už mať nebudú". "Nedá sa to zbierať ako jahody," vyjadril sa pre spomínaný web Ľupták.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Čaká sa na snem

Podľa záverov z tohto webu sa Malatinec pripravuje na program v rámci kultúry a regionálneho rozvoja, pričom si vraj aj čítal sporný obsah volebného programu Národnej koalície o vystúpení z NATO a EÚ a vraj ho plánuje zmeniť vo viacerých častiach. "Nechcem konkretizovať, počkajme, na sneme sa uznesieme," dodal nezaradený poslanec.

Následne bol aj konfrontovaný s takzvaným "Slovexitom". "S tým sa nestotožňujem, ale o tom sa chcem rozprávať aj s pánom Huliakom. Chcem, aby sme verejnosti povedali, že Európska únia a pravidlá, ktorými sa krajiny riadia, by si zaslúžili renesanciu. Dosť nás to niekedy obmedzuje a o tomto by sme sa mohli baviť," prispel názorom Malatinec.