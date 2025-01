TAJNÁ sestra prvej dámy USA Ines Knaussová (56): Melanie je vďaka nej modelka, so synovcom Barronom má úžasný vzťah

Sestry Ines Knaussová (56) a prvá dáma USA Melanie Trumpová (54) (Zdroj: Facebook/Ines knauss)

Okolo staršej sestry prvej dámy USA Melanie Trumpovej (54) visí množstvo otáznikov. Médiá sa na ňu nezamerali ani na prvej inaugurácii Donalda Trumpa v roku 2016 a rovnako bola pre ne neviditeľná aj na pohrebe ich matky Amélie. Ako však informuje britský denník Daily Mail, pre sestru aj synovca Baronna (18) je nenahraditeľnou členkou rodiny.

Čo o nej tvrdia ostatní

Melania spomína na svoju Ines Knaussovú (56) vo svojej biografii, ktorá bola vydaná v júli minulého roku. Opisuje ju ako "obdivuhodnú", pričom už v detstve malo medzi nimi vzniknúť "silné puto", ktoré pretrvalo aj v dospelosti. Tieto slová len potvrdila svadba melanie s Donaldom Trumpom v roku 2005, kde bola práve Ines družičkou svojej sestry.

O Melanie Trumpovej je všeobecne známe, že dlhé roky pôsobila ako modelka, čo jej napokon pomohlo presadiť sa aj v USA. O niečo podobné sa pokúšala aj jej sestra. Parížsky fotograf Ale de Basseville, ktorý fotil Melanie pre pánsky časopis, povedal o Ines, že nebola ako ostatné dievčatá. "Väčšinou sa správajú povýšenecky, ale Ines bola vždy zdvorilá a veľmi milá," dodal.

"Veľa ľudí zostane v šoku, keď sa dozvedia, že Melanie má sestru. Von veľmi nevychádza a nie je ani pod radarom svetových médií," povedala bývalá asistentka prvej dámy USA Stephanie Winstonová-Wolkoffová.

Opora aj pre Barona

Príspevok na sociálnej sieti X, ktorý sa objavil dňa 26. decembra 2024 zobrazuje údajnú mailovú komunikáciu medzi sestrami. Melanie žiada Ines o pomoc pri vyplňovaní dotazníku silných stránok o jej synovi Baronnovi, ktorý požadovala základná škola. Ines v maily uvádza, že Barron je komunikatívnyaktívny, ovláda francúzštinu a pod.

Ďalej už píše v celých vetách slovami svojej sestry: "Priala by som si, aby bol čas strávený v škole pre moje dieťa zábavný, zaujímavý a atraktívny. Je to to najcennejšie, čo mám, jedinečný chlapec s obrovským a neobmedzeným potenciálom. To je Barron William Trump."

Život v USA

Ines Knaussová býva v New Yorku už najmenej desať rokov. V roku 2015 sa presťahovala do 1,5 miliónového bytu, ktorého vlastníkom je spoločnosť Donald J Trump Revocable Trust. Trump ho mal kúpiť v roku 2001 údajne až za 115 miliónov, pričom ďalších 100 miliónov dal na jeho rekonštrukciu. Veľmi často trávi voľné chvíle v Palm Beach a je aj častou návštevníčkou Trumpovho sídla Mar-a-Lago.

Ines a Melanie pochádzajú z malého mestečka Sevnica ležiaceho vo východnej časti Slovinska. Melanie v biografii opisuje, že s rodičmi a so sestrou bývali v malom trojizbovom byte. Mesto bolo podľa nej skvelým prostredím pre šťastné detstvo. Ich matka Amalija bola pracovala v módnej spoločnosti a otec Viktor predával súčiastky do áut. Sestry delia len dva roky. V detstve mali spoločné záujmy. Dlho do noci počúvali Bee Gees, Pink Floyd a sledovali spolu MTV.

Spoločné štúdium a začiatok kariéry

Ines odišla v 15-tich rokoch na strednú školu fotografovania a dizajnu do Ľubľany. Bývala tam v byte, ktorí jej kúpili rodičia. O dva roky sa k nej nasťahovala aj Melanie a chodili na tú istú školu. "Je pre mňa viac ako sestra. Bola môj vzor a svetlo na ceste ku hviezdam. Vždy ma dokázala inšpirovať," povedala Melanie.

Sestra Ines ju povzbudila, aby sa prihlásila na modelingovú súťaž "Look of the year". Melanie skončila síce druhá, ale už ako 22-ročná podpísala zmluvu s milánskou agentúrou RVR, ktorá jej otvorila dvere do sveta modelingu.