Najmladší Trump vzbudzuje pozornosť: Barron (19) meria viac ako DVA METRE! Otec Donald PREZRADIL, čo je za tým

WASHINGTON – Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa sa opäť dostala do povedomia širokej verejnosti. Tentoraz sa tak ale nedeje pre šéfa Bieleho domu. Médiá si čoraz častejšie všímajú, že najmladší syn doslova vytŕča nad ostatnými. Deje sa to takmer na každej spoločenskej a oficiálnej akcii. Prezident konečne prezradil, prečo má jeho syn viac ako dva metre.
Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump už poskytol vyhlásenie, na ktoré široká verejnosť pomerne dlho čakala. Viaceré médiá si začali čoraz častejšie všímať prezidentovho najmladšieho syna Barrona, ktorý je síce študentom prvého ročníka na vysokej škole, ale pre svoju výšku vytŕča takmer všade, kde sa objaví.
Ako píše Daily Records, 19-ročný študent meria 201 cm, pričom výrazne prevyšuje všetkých svojich príbuzných. Donald Trump všetky pochybné teórie vyvrátil, keď povedal, že Barron je vysoký vďaka kuchyni starej mamy.
Vyjadril sa tak ešte minulý rok počas mítingu v Des Moines (Iowa), keď spomínal na zosnulú matku svojej manželky Melanie. "Toto je dôvod, prečo je (Barron) tak vysoký. Jedol len to, čo (mu stará mama) navarila," povedal prezident USA s úsmevom na tvári.
Miluje šport
Okrem toho spomenul, že sa ho viackrát snažil prehovoriť, aby sa venoval basketbalu, ale Barron má rád iný šport. "Oci, ale mne sa viac páči futbal," spomína na reakciu syna a dodal, že ho nemohol presviedčať donekonečna.
Barron sa navyše netají svojou láskou k futbalu. Jeho oblúbeným klubom je londýnsky Arsenal. V mladšom veku hrával za DC United vo Washingtone a v roku 2018 dokonca privítal v Bielom dome vtedajšiu hviezdu Albionu Wayna Rooneyho.