Útok na protestujúcich študentov v Srbsku: Útočníci vybehli z centrály vládnucej strany! Premiér podal demisiu

Protestujúci študenti v Srbsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

K útoku došlo, keď študent a študentka lekárskej fakulty v Novom Sade lepili na smetný kôš pred areálom SNS nálepky, ktoré vyzývali na účasť na proteste zvolanom na 1. februára v Novom Sade. Z budovy SNS vzápätí vyšli dvaja neznámi muži s nakrátko ostrihanými vlasmi, ktorí mladíka napadli.

archívne video

V Bratislave sa konalo protivládne zhromaždenie Slovensko je Európa (Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák)

Dievčina incident nahrávala na mobil, ktorý jej však útočníci vytrhli a nahrávku vymazali. Dvojici medikov sa podarilo vyslobodiť a utiecť, ale útočníci ich začali prenasledovať - najskôr pešo a potom autom, ktorým ich takmer zrazili.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Tí istí dvaja muži spolu s ďalšími dvoma osobami s bejzbalovými palicami zaútočili aj na ďalšiu skupinu študentov neďaleko základnej školy. Jedna študentka pri útoku utrpela vážne zranenia. Ostatným študentom, ktorí vyviazli s ľahkými zraneniami, sa podarilo utiecť.

Študenstvo vo svojom vyhlásení dôrazne odsúdilo útoky v Novom Sade a vyjadrilo zdesenie nad stavom srbskej spoločnosti, "v ktorej je takáto situácia vôbec možná". Študenti žiadajú identifikovať osoby zodpovedné za útok a čo najskôr vydať ich justícii. "Dosť bolo krviprelievania!", uviedli študenti vo vyhlásení, ktoré poskytli N1.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Študenti v Srbsku, ku ktorým sa čoraz viac pripájajú aj ďalší občania, už tri mesiace protestujú a požadujú vyvodenie zodpovednosti za smrť 15 ľudí - obetí zrútenia prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ku ktorému došlo 1. novembra 2024. Časť Srbov sa domnieva, že svoj podiel na tragédii má okrem nedostatočného stavebného dozoru aj korupcia, proti ktorej už niekoľko týždňov masovo protestujú.

Srbský prezident Aleksandar Vučič a jeho priaznivci naďalej obviňujú demonštrantov, že sú podporovaní a financovaní cudzími mocnosťami.

Demonštranti v Belehrade ukončili blokádu dôležitej magistrály

Tisíce demonštrantov ukončili v utorok 24-hodinovú blokádu hlavnej dopravnej križovatky v Belehrade, ktorou sa snažia vystupňovať tlak na vládu v súvislosti s fatálnym zrútením betónového prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice vo vojvodinskom Novom Sade. Tragédia sa odohrala 1. novembra 2024 a o život pri nej prišlo 15 ľudí.

Blokáda cesty nasledovala po tom, ako vodcovia študentského štrajku minulý piatok zvolali generálny štrajk. Mnohí Srbi totiž tragédiu v Novom Sade spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou.

V súvislosti s tragédiou v Novom Sade bolo obvinených viac ako tucet ľudí vrátane bývalého ministra dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. V utorok sa svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Vláda už medzičasom vyhovela požiadavkám študentov a zverejnila časť dokumentov o dostavbe prístrešku v Novom Sade, no odborníci zo stavebnej fakulty v Belehrade tvrdia, že dokumentácia nie je úplná.

Vzhľadom na rastúci tlak demonštrantov srbský prezident Aleksandar Vučič v pondelok večer vystúpil s prejavom k národu, v ktorom obhajoval reakciu svojej vlády na tragédiu v Novom Sade a prisľúbil, že začne s demonštrantmi viesť dialóg.

Predseda vlády Miloš Vučevič zasa pozval všetkých dekanov, rektorov, univerzitných profesorov a zástupcov študentov na stretnutie, aby prediskutovali všetky témy dôležité pre celú komunitu a pre nich samotných.

V utorok web denníka Večernje Novosti informoval, že Vučevič zvolal na utorok dopoludnia tlačovú konferenciu, na ktorej by mal - podľa očakávaní médií - oznámiť svoju demisiu. AFP pripomenula, že organizátori študentských protestov žiadajú aj stiahnutie obvinení proti demonštrantom zatknutým na doterajších protestných zhromaždeniach a zvýšenie financovania pre školstvo.

Srbský premiér Vučevič v čase protivládnych protestov podal demisiu

Srbský premiér Miloš Vučevič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Urobil tak v čase masových protivládnych protestov, ktoré sú reakciou na novembrovú tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy pri zrútení staničného prístrešku prišlo 15 ľudí. Informujú o tom srbské médiá vrátane staníc B92 a RTS.

Vučevič bol predsedom vlády menej než rok. Od roku 2012 do 2022 bol primátorom Nového Sadu. "Je to moje bezpodmienečné rozhodnutie odstúpiť," uviedol Vučevič. Od tohto kroku si sľubuje upokojenie napätia v spoločnosti. Jeho demisiu musí ešte potvrdiť srbský parlament, ktorý má 30 dní na to, aby aby vymenoval novú vládu alebo vypísal predčasné voľby.

Tragédia v Novom Sade sa odohrala 1. novembra 2024. V Srbsku odvtedy prebiehajú masové protesty, na ktorých zúčastňujú študenti aj učitelia. Mnohí Srbi tragédiu spájajú nielen s nedostatočným stavebným dozorom, ale aj s korupciou.

Na utorok večer je naplánované mimoriadne zasadnutie srbskej vlády, na ktorom sa zúčastní aj prezident Aleksandar Vučič, informoval denník Telegraf. Podľa jeho informácií sa na tomto zasadnutí bude rokovať o tom, či budú v krajine vyhlásené nové voľby alebo voľba nového premiéra a vlády.

V súvislosti s fatálnym zrútením prístrešku bolo už obvinených viac ako tucet ľudí vrátane bývalého ministra dopravy a výstavby Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode. V utorok sa okrem premiéra Vučeviča svojej funkcie vzdal aj primátor Nového Sadu Milan Djurič.

Tisíce demonštrantov zároveň v utorok ukončili 24-hodinovú blokádu hlavnej dopravnej križovatky v Belehrade, ktorou sa snažia vystupňovať tlak na vládu. V uplynulých týždňoch pouličné demonštrácie poznačilo niekoľko incidentov vrátane toho, keď vodiči dvakrát vrazili do davu a spôsobili zranenia dvom mladým ženám. V utorok nadránom zase štyria muži vyzbrojení bejzbalovými pálkami, ktorí vyšli z budovy vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v Novom Sade, zaútočili na skupinky študentov, pričom vážne zranili jedno dievča. Študentka skončila v nemocnici. Ľahké zranenia utrpelo niekoľko ďalších študentov.

Vzhľadom na rastúci tlak demonštrantov prezident Vučič v pondelok večer vystúpil s prejavom k národu, v ktorom obhajoval reakciu svojej vlády na tragédiu v Novom Sade a prisľúbil, že začne s demonštrantmi viesť dialóg.