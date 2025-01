Aleksandar Vučič je otvorený novej vláde i predčasným voľbám

Aleksandar Vučič (Zdroj: TASR/AP)

BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok večer povedal, že po odstúpení premiéra Miloša Vučeviča je otvorený obom existujúcim možnostiam, a to vytvoreniu novej vlády, no tiež vypísaniu predčasných volieb. Informuje o tom správa z agentúry Tanjug.

Vučevič v utorok oznámil rezignáciu s tým, že si od tohto kroku sľubuje upokojenie napätia v spoločnosti. V Srbsku sa konajú masové protivládne protesty, ktoré sú reakciou na novembrovú tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade. O život pri zrútení staničného prístrešku prišlo 15 ľudí. Prípad mnohí Srbi spájajú aj s korupciou, ktorá dlhodobo vyvoláva ich hnev.

archívne video

Začalo sa rokovanie lídrov Slovenska, Srbska a Maďarska, témou je nelegálna migrácia (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Miloš (Vučevič) odstúpil a postup je teraz takýto: keď Národné zhromaždenie vezme demisiu premiéra Miloša Vučeviča na vedomie, začne sa 30-dňový rámec. Do 30 dní musí byť zvolená vláda a ak nebude zvolená, budú automaticky vyhlásené voľby," povedal Vučič na večernej tlačovej konferencii.

"Musíme teraz diskutovať, či budeme smerovať k vytvoreniu vlády alebo k voľbám. Pokiaľ ide o mňa, som otvorený obom možnostiam," priblížil s tým, že Vučevič ako predseda Srbskej pokrokovej strany (SNS) už v utorok večer začal rozhovory s predsedom koaličnej Srbskej socialistickej strany Ivicom Dačičom, ktorý predčasné voľby nepodporil.

Vučič tiež uviedol, že rozhodnutie o voľbách alebo novej vláde padne do desiatich dní, pričom bude zachovaná stabilita krajiny, čo podľa neho znamená aj vylúčenie možnosti prechodnej vlády. Ak by sa nové parlamentné voľby konali, pravdepodobne by k tomu došlo v apríli, doplnil srbský prezident.