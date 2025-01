Český minister Lipavský odmieta Ficove tvrdenia: Nezasahujeme do vnútorných záležitostí Slovenska!

Jan Lipavský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

PRAHA - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský odmietol, že by zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska. Reagoval tak na slová premiéra SR Roberta Fica, ktorý v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že českí politici zasahujú do vnútorných záležitostí SR a cieľom útokov proti nemu je pošpiniť českého expremiéra Andreja Babiša.

"My sme nikdy nezasahovali do vnútorných záležitostí ČR... Dnes však nájdem desiatky zásahov českých politikov do vnútornej politiky SR a rovnako desiatky nevhodných útokov na adresu predsedu vlády SR, ktoré sa šíria cez české médiá ako rakovina. Nikto s tým, samozrejme, nič nerobí, lebo to každému vyhovuje. Pretože útoky na Roberta Fica v ČR majú slúžiť predovšetkým na pošpinenie Andreja Babiša. V ČR vytvárate obraz, že 'pozor, Andrej Babiš bude rovnaký, ako je Robert Fico', a tie útoky sú to preto také, aké sú," povedal slovenský premiér českej novinárke.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Lipavský na Ficove obvinenia reagoval z Bruselu, kde sa zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. "Ja do vnútorných udalostí na Slovensku nezasahujem, takže to je maximum, čo k tomu môžem povedať," uviedol šéf českej diplomacie.

Vzťahy ČR a SR sa vlani stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov krajín. Kabinet českého premiéra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.