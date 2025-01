Vlažné opozičné reakcie na POZVÁNKU prezidenta do paláca: Progresívci sa zdráhajú a KDH zas vyčkáva

Predstavitelia opozície boli pozvaní do prezidentského paláca. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Situácia ohľadom pochybností so zahraničnopolitickým smerovaním krajiny dospela až tak ďaleko, že sa do nej vložila hlava štátu. Prezident Peter Pellegrini zrejme v Grasalkovičovom paláci túžil rozseknúť tento gordický uzol za účasti koaličných a opozičných strán. Dá sa predpokladať, že koaličné strany na pozvánku prezidenta zareagujú pozitívne, no čo ten druhý tábor. Reakcie opozície sú totiž skôr vlažné, až neutrálne.

archívne video

Prezident SR Peter Pellegrini informoval o situácii po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Túžba prezidenta povedať si veci napriamo

"Považujem za mimoriadne dôležité, aby sme o zahraničnopolitickej orientácii našej vlasti dokázali hovoriť za okrúhlym stolom s účasťou naprieč politickým spektrom. Napriek dlhoročnému konsenzu v tejto téme je dnes zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja, a dokonca aj dôvodom pre organizovanie protestov a rozdeľovanie slovenskej spoločnosti. Preto budem rád, ak o tejto téme budeme spoločne diskutovať v Prezidentskom paláci," vyhlásil v pozvánke ešte v utorok 28. januára prezident Pellegrini.

Nie je o čom diskutovať, reaguje Šimečka

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zatiaľ nepovedal, či prijme pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho na stretnutie šéfov opozičných a koaličných parlamentných strán k zahraničnopolitickému smerovaniu Slovenska. Poradiť sa chce s opozičnými partnermi. Podľa neho nie je o čom diskutovať, pretože máme základné dokumenty, v ktorých je deklarovaná naša pozícia.

"Chcem pripomenúť, že my sme prezidenta žiadali o stretnutie ako opozičné strany ešte pred troma týždňami alebo mesiacom, nedostali sme odpoveď, teraz prichádza s takouto iniciatívou a my mu dáme odpoveď, keď sa poradíme s našimi opozičnými partnermi," povedal Šimečka novinárom v parlamente.

Zdôraznil, že postoje opozičných strán v slovenskej zahraničnej politike sa nemenia, jednoznačne hovoria o partneroch Slovenska v EÚ a NATO. Kľúčom k budúcej prosperite a bezpečnosti Slovenska je podľa neho sila týchto zoskupení, ktorých sme súčasťou. "Je to Robert Fico, ktorý spochybňuje zahraničnopolitickú orientáciu, ktorý dokonca pripúšťa možnosť vystúpenia z Európskej únie ako politický cieľ strany Smer. To je extrémne nebezpečné," vyhlásil.

"Čiže z môjho pohľadu nie je o čom diskutovať, lebo máme základné zahraničnopolitické dokumenty, kde je to jasne napísané, naša pozícia sa nemení," povedal líder PS s tým, že s prezidentom chceli hovoriť ako opozícia vtedy, keď boli znepokojení cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy.

KDH zaujme stanovisko k stretnutiu s prezidentom neskôr

Opozičné KDH zatiaľ nepovedalo, či sa jeho predseda Milan Majerský stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, ktorý pozval na zasadnutie lídrov koaličných a opozičných strán k téme zahraničnopolitického smerovania krajiny. Podpredseda KDH Marián Čaučík skonštatoval, že ide o nový formát stretnutia spolu s koalíciou. Stanovisko zaujme hnutie neskôr.

"KDH vyzvalo prezidenta, aby sa stretol s opozičnými stranami, pretože sme neboli účastní na bezpečnostnej rade, kde sa hovorilo o takzvanom prevrate alebo o mnohých veciach, ktorými straší táto vládna koalícia. Chceli sme sa s ním stretnúť, prezident to zvoláva v takomto novom formáte, koalično-opozičnom, takže k tomu asi zaujmeme stanovisko ešte neskôr," povedal novinárom v parlamente Čaučík.

Žiadna pozvánka pre matovičovcov hnutiu Slovensko neprekáža

Pravidelným čitateľom politického spravodajstva určite neunikol ani fakt, že na stretnutie boli pozvané len tri opozičné subjekty PS, SaS a KDH. To zákonite znamená, že hnutie Slovensko Igora Matoviča sa diskusie nezúčastní a ani nebolo pozvané, čo hnutiu evidentne neprekáža a svoju neúčasť potvrdili.

Líder opozičného hnutia a expremiér Igor Matovič dodal, že na stretnutie by aj tak nešiel a nepodal by si ruku s Pellegrinim. "My by sme mu ruku nepodali a na to stretnutie by sme ani nešli, lebo sa ukázalo, že Peter Pellegrini je podvodník a klamár minimálne v tej veci, že chodí utajene na snemy strany Hlas a robí politiku," skonštatoval Matovič. Hnutie Slovensko tvrdí, že je to v rozpore s tým, že prezident má byť nadstranícky. "Trochu považujeme za hanbu, ak by si s ním dnes ktokoľvek podával ruku napriek tomu, že je v tejto pozícii," povedal líder hnutia Slovensko o Pellegrinim.

Reakciu poslednej pozvanej strany Sloboda a Solidarita v týchto chvíľach zisťujeme.