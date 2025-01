MIMORIADNE Fico chce meniť Ústavu SR! Návrh sa týka PIATICH okruhov... Zakotviť chce dve pohlavia aj suverenitu SR

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia premiéra Roberta Fica na tému "Ústavná hrádza proti progresivizmu"

Robert Fico predstavil koncept zmeny Ústavy SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vláda si plní svoje povinnosti, rieši dodávky plynu a pokračuje v zahraničných cestách, vyhlásil premiér. Teraz chce však podľa jeho slov splniť to, čo vyhlásil v prejave na Devíne 5. júla 2024 na sviatok Cyrila a Metoda, ktorý zaznel necelé dva mesiace po pokuse o atentát. "Je potrebné postaviť hrádzu proti progresivizmu," vyhlásil vtedy premiér Fico.

"Progresivizmus je spojený s bláznovstvami, s nezmyslami typu, že podľa nich sa človek ráno môže zobudiť a povedať si, že už nie je muž ale žena, že je vrtuľník, že je stolná lampa," hovorí Fico, ktorý hovorí o veciach mimo zdravého rozumu. Podľa jeho slov je čas si povedať, čo treba urobiť v Ústave SR, aby "sme tieto nezmysly zastavili".

Zobraziť galériu (5) Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Fico predstavil koncept na zmenu Ústavy SR

Fico predstavil koncept zmeny Ústavy SR, ktorý je podľa neho "zmeniteľný", t.j. privíta, ak niekto bude mať návrhy na doplnenie. Od utorka (28. 1.) bude zverejnený na verejnú diskusiu. Návrh doručí všetkým politickým stranám a pôjde do medzirezortnému pripomienkového konania. Predložiť by ho chcel na marcovú schôdzu NR SR do prvého čítania. "V tomto prípade mi vôbec nejde o politické preteky, ide mi o výsledok" vyhlásil.

Fico si uvedomuje, že na zmenu Ústavy je potrebná ústavná väčšina, teda aj podpora opozície a tiež to, že aj v koalícii sú mnohé liberálne hlasy, ktoré "nebudú nadšené týmto návrhom". Napriek tomu si myslí, že "je tu pontenciál na to, aby sme Ústavu SR zmenili.

Zobraziť galériu (5) Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Úmyslom predloženého návrhu zmeny Ústavy SR je jednoznačne upraviť okruh kultúrno-etických a s nimi súvisiacich otázok, aby neboli predmetom rôzneho výkladu a zneužívania v politickom boji. Navrhovaná úprava vychádza z ústavnej definície manželstva, zodpovedá tradíciám a kultúrnemu a duchovnému dedičstvu našich predkov a rešpektuje suverenitu SR v hodnotových a kultúrno etických otázkach," uvádza Fico.

Návrh sa týka 5 okruhov:

1. Suverenita Slovenskej republiky v hodnotových a kultúrno-etických otázkach - prednosť ústavy pred medzinárodnými zmluvami

Navrhované znenie: "V čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa za vetou ´Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.´ sa vkladá nasledujúca veta: ´To neplatí, ak sú tieto právne záväzné akty v rozpore s touto ústavou.´"

2. Na Slovensku máme dve pohlavia - muža a ženu. Pohlavie možno meniť iba zo závažných dôvodov - podrobnosti ustanoví zákon

3. Školy budú učiť len to, čo je v súlade s Ústavou SR, inak sa vyžaduje súhlas rodičov

Navrhované znenie: "ČI. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky znie nasledovne: ´(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach, v súlade s jej princípmi a hodnotami a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.´" "V čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky sa dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:´(2) Štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s touto ústavou.´"

4. Adoptovať dieťa môžu len rodičia - musí ísť o štandardné manželstvo muža a ženy

Navrhované znenie: "Do čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: ´(4) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak je osvojenie v záujme dieťaťa. O osvojení rozhoduje súd´."

5. Rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu sa zaručuje - za rovnakú prácu rovnaká mzda

Navrhované znenie: "ČI. 36 Ústavy Slovenskej republiky sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: ´(3) Rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu sa zaručuje.´"

Každý, kto má záujem zúčastniť sa na racionálnej diskusii, má možnosť. "Koncept má šancu na úspech, keď sa bude držať len týchto piatich okruhov. Akonáhle tam začneme dávať otázky volebného systému, dĺžky funkčného obdobia, samosprávy, tak tento koncept nemá šancu na úspech a narúšame ho," dodal na záver predseda vlády.