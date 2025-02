Fiala ani po mesiacoch odporu neváha: Slovenskej vláde dáva košom, na uzmierenie nie je dôvod!

(Zdroj: TASR/Úrad vlády SR, Barbora Vizváryová)

PRAHA - Na obnovenie česko-slovenských medzivládnych konzultácií nie sú podľa premiéra Petra Fialu (ODS) podmienky ani dôvod. Príčinou sú terajšie zahraničnopolitické aktivity slovenskej vlády na čele s Robertom Ficom (SMER), napríklad jeho rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kritika takýchto aktivít, ktoré nie sú v záujme ČR, nie je podľa Fialu zasahovaním do slovenských vnútorných záležitostí a žiadny z vládnych predstaviteľov na rozdiel od predsedu opozičného ANO Andreja Babiša sa toho nedopúšťa. Fiala to dnes uviedol v relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca.

"Myslím, že za tejto situácie a za týchto zahraničnopolitických aktivít Slovenska by takýto formát nebol na mieste. Zatiaľ na to nevidím ani dôvod, ani podmienky, "uviedol Fiala k možnosti po roku obnoviť medzivládne konzultácie. Uviedol, že bilaterálne spolu premiér a ministri oboch krajín rokujú, s Ficom by sa mal stretnúť v rámci pondelkového únijného rokovania v Bruseli.

Petr Fiala o finančnej zbierke Slovákov pre českú muničnú iniciatívu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ficovo piatkové obvinenie, že česká politická a mediálna scéna zasahuje do vnútropolitických záležitostí Slovenska, Fiala opakovane odmietol ako "absolútne neprimerané a zlé". "Nezasahujem do vnútorných záležitostí Slovenska, ani žiadny z mojich kolegov," vyhlásil český premiér. Poznamenal, že na rozdiel od Babiša nikomu na Slovensku neodporúčal, koho majú ľudia voliť. Premiér zdôraznil, že má právo vyjadriť sa k zahraničným aktivitám slovenskej vlády, ktoré môžu ohrozovať české záujmy.

Fiala dodal, že to v pondelok pokojne Ficovi zopakuje

"Počúvam viac kritiky Bruselu ako kritiky Moskvy, to mi pripadá zvláštne," uviedol Fiala na otázku, či pokladá Fica za proruského politika. Slovenský premiér má podľa českého ministerského predsedu predstavu zahraničnej politiky, "ktorá nezodpovedá našim záujmom, bezpečnostným, strategickým, ekonomickým". Fiala dodal, že to v pondelok pokojne Ficovi zopakuje. Fico už v pondelok obvinil českých politikov zo zasahovania do záležitostí Slovenska. Vtedy povedal, že cieľom výpadov voči nemu, ktoré sa šíria v Česku, je hlavne pošpiniť expremiéra a šéfa ANO Andreja Babiša. Hnutie vojvodí prieskumom pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň. V piatok Fico na stretnutí s diplomatmi uviedol, že "nie je správne, keď z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania". Českí vládni politici sa voči tomuto obvineniu ohradili.