Fiala sa stretol s Ficom: Ohradil sa proti jeho výrokom o zasahovaní

PRAHA - Český premiér Petr Fiala sa v pondelok (3.2.) v Bruseli neformálne stretol s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom a vyjadril mu nespokojnosť s jeho obvineniami českých politikov a médií o zasahovaní do vnútorných záležitostí SR. Povedal to v stredu na zasadnutí Výboru pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Informuje stanica ČT24

Česko-slovenské vzťahy sú podľa neho výborné, ak ide o vzťahy medzi spoločnosťami a funguje aj všetka nevyhnutná spolupráca na politickej rovine. Dodal, že so Slovenskom je nutné naďalej štandardne komunikovať.

Fico nedávno opakovane obvinil českých politikov, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii. "Nie je správne, keď z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania," povedal Fico na stretnutí s diplomatmi minulý týždeň v piatok.

Proti tomu sa vzápätí ohradil Fiala aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Obaja obvinenia slovenského premiéra odmietli a zdôraznili, že česká vláda do vnútorných záležitostí SR nezasahuje. Fiala neskôr dodal, že v prípade, ak nejaká krajina robí v medzinárodnej politike také kroky, ktoré nezodpovedajú českým záujmom, považuje za povinnosť sa ozvať. Takýmto krokom bola podľa neho napríklad Ficova vlaňajšia cesta do Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

"Tie vzťahy nie sú úplne jednoduché a myslím si, že momentálne nie sú úplne jednoduché ani vzťahy Slovenska s ďalšími európskymi krajinami alebo s EÚ ako takou, ale to je vec slovenskej politickej reprezentácie. Na výstupoch rokovaní európskych orgánov sa rozdielne postoje Maďarska a Slovenska výrazným spôsobom vlastne neprejavujú," povedal Fiala.

Dodal, že rozdielne stanoviská mali krajiny v prípade postoja k voľbám v Bielorusku, keď Maďarsko zablokovalo odmietajúce vyhlásenie EÚ. Zároveň podotkol, že v januári EÚ potvrdila pokračovanie sankcií proti Rusku aj so súhlasom Maďarska a Slovensko v tomto prípade podľa neho ani nesignalizovalo, že by s tým malo problém alebo niečo požadovalo. "Takže po tejto stránke by som povedal, že jednota Európy je zachovaná," dodal český premiér.